هاني عادل يتغزل بزوجته احتفالاً بعيد ميلادها (صورة)

وأضاف هاني، "وحاجه كبيرة أوى ليا إنى أكون سبب حتى لو بسيط لسعادتك بحبك يا دايموند القلب وبتمنى السنه دى تبقى بدايه حاجات حلوه كتير ربنا يحققهالك وانى افضل سبب ولو بسيط لسعادتك وتفضل دايما ابتسامتك ونظرتك ديه احلى حاجه تخلينى عايش مبسوط .... كل سنه وانتى جميله وحبيبتي .. إمضاء معجب ولهان".يشار أن الفنان المصري هاني عادل، والنجمة اللبنانية دياموند بوعبود، احتفلا بزفافهما في عام 2021، في حفل بسيط بحضور عدد قليل من الأصدقاء المقربين.وكان الفنان هاني عادل قد طرح أغنيته الجديدة، والتى تحمل اسم "سكر الدنيا" من ألحانه، وذلك على قناته على يوتيوب.وكان آخر أعمال دياموند بوعبود، هو مشاركتها في بطولة فيلم "أصحاب ولا أعز"، الذي أثار جدلاً واسعاً عقب عرضه على منصة نتفليكس.