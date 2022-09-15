نجوم الفن يتفاعلون مع فوز فرقة "مياس" (صور)

عروسة لبنان، فرقة مياس ونديم شرفان رفعتوا اسم الفن العربي ولبنان بالعالي، من وقت تعاملنا سوا وكنت اكيد انو هالفرقة لازم توصل لبعيد، وبتبقى المبادرات الفردية بكل المجالات هيي يللي بتعكس صورة لبنان الحقيقية يللي دمرتها السياسة والسياسيين. لبنان هيدا مركزك فوق ودايما فوق. #mayyas pic.twitter.com/L2aS8MPvdl — Georges Wassouf (@wassouf) September 15, 2022

ما فيه أحلى من هيك صباح وهيك خبر😍وكلناااااااااا فخرررررررررر #مياس الف الف مبروووووووووووك #كرمالك_يا_لبنان 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️🇱🇧🇱🇧🇱🇧

فعلاً #صباح_الخيرᅠ ❤️ — Yara (@yara_lb) September 15, 2022

تفاعل نجوم لبنان والعالم العربي بحماس وفخر مع فوز فرقة "مياس" اللبنانية بلقب America's got talent وجائزة مالية قدرها مليون دولار، بعد سلسلة من العروض المبهرة التي بدأتها منذ إطلالتها الأولى في النسخة الأميركية من برنامج المواهب العالمي.وقال جورج وسوف: "عروسة لبنان، فرقة مياس ونديم شرفان رفعتوا اسم الفن العربي ولبنان بالعالي، من وقت تعاملنا سوا وكنت اكيد انو هالفرقة لازم توصل لبعيد، وبتبقى المبادرات الفردية بكل المجالات هيي يللي بتعكس صورة لبنان الحقيقية يللي دمرتها السياسة والسياسيين. لبنان هيدا مركزك فوق ودايما فوق".وغرّدت نجوى كرم: "شي بيكبّر القلب.. هيدا انتصار ومجد للبنان. ألف مبروك ميّاس".وكتبت نانسي عجرم: "لقد فعلتوها، لقد جلبتم الدموع إلى أعيننا والفرح إلى قلوبنا، لبنان يستحق الفوز. مبروك ميّاس".وقال ناصيف زيتون: "مبروك لفرقة مياس ولكل لبنان المركز الأول في برنامج America's got talent".وغرّدت يارا: "ما فيه أحلى من هيك صباح وهيك خبر وكلنا فخر. مياس الف الف مبروك".وكتبت ستيفاني صليبا: "مبروك مياس ومبروك للبنان رغم كل الظروف اللي عم نعيشها. زرعتوا فينا فرحة كبيرة".