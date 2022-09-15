نجوم الفن يتفاعلون مع فوز فرقة "مياس" (صور)

عروسة لبنان، فرقة مياس ونديم شرفان رفعتوا اسم الفن العربي ولبنان بالعالي، من وقت تعاملنا سوا وكنت اكيد انو هالفرقة لازم توصل لبعيد، وبتبقى المبادرات الفردية بكل المجالات هيي يللي بتعكس صورة لبنان الحقيقية يللي دمرتها السياسة والسياسيين. لبنان هيدا مركزك فوق ودايما فوق. #mayyas pic.twitter.com/L2aS8MPvdl
— Georges Wassouf (@wassouf) September 15, 2022
عروسة لبنان، فرقة مياس ونديم شرفان رفعتوا اسم الفن العربي ولبنان بالعالي، من وقت تعاملنا سوا وكنت اكيد انو هالفرقة لازم توصل لبعيد، وبتبقى المبادرات الفردية بكل المجالات هيي يللي بتعكس صورة لبنان الحقيقية يللي دمرتها السياسة والسياسيين. لبنان هيدا مركزك فوق ودايما فوق. #mayyas pic.twitter.com/L2aS8MPvdl
شي بيكبّر القلب..
هيدا انتصار ومجد لـ #لبنان 🙏🏼🌹🌹🌹
ألف مبروك #Mayyas #AGT https://t.co/7fsXfkAhIJ
— Najwa Karam (@najwakaram) September 15, 2022
شي بيكبّر القلب..
هيدا انتصار ومجد لـ #لبنان 🙏🏼🌹🌹🌹
ألف مبروك #Mayyas #AGT https://t.co/7fsXfkAhIJ
مبروك لفرقة #مياس ولكل لبنان المركز الأول في برنامج #AmericasGotTalent 🔥#NassifZeytoun 💡 pic.twitter.com/ylcQmwJSvj
— ناصيف زيتون (@NassifZeytoun) September 15, 2022
مبروك لفرقة #مياس ولكل لبنان المركز الأول في برنامج #AmericasGotTalent 🔥#NassifZeytoun 💡 pic.twitter.com/ylcQmwJSvj
ما فيه أحلى من هيك صباح وهيك خبر😍وكلناااااااااا فخرررررررررر #مياس الف الف مبروووووووووووك #كرمالك_يا_لبنان 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️🇱🇧🇱🇧🇱🇧
فعلاً #صباح_الخيرᅠ ❤️
— Yara (@yara_lb) September 15, 2022
ما فيه أحلى من هيك صباح وهيك خبر😍وكلناااااااااا فخرررررررررر #مياس الف الف مبروووووووووووك #كرمالك_يا_لبنان 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻❤️❤️❤️❤️🇱🇧🇱🇧🇱🇧
فعلاً #صباح_الخيرᅠ ❤️
مبروك #مياس ومبروك للبنان رغم كل الظروف اللي عم نعيشها
زرعتوا فينا فرحة كبيرة@mayyasofficial @AGT #ستيفاني_صليبا#StephanieSaliba https://t.co/hGZH3IqCIu
— Stephanie Saliba | ستيفاني صليبا (@stephy_saliba) September 15, 2022
مبروك #مياس ومبروك للبنان رغم كل الظروف اللي عم نعيشها
زرعتوا فينا فرحة كبيرة@mayyasofficial @AGT #ستيفاني_صليبا#StephanieSaliba https://t.co/hGZH3IqCIu