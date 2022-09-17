حقيقة إصابة عادل إمام بالزهايمر

وقال عصام إمام، إن "من يروج تلك الإشاعات يبحث عن التريند باسم الزعيم الكبير، وأنا اطمأن كل محبيه إنه بخير ولا صحة لكل ما يقال".وفي وقت سابق، قال الناقد الفني طارق الشناوي، أنه يعتقد استحالة رؤية الفنان عادل إمام في عمل فني قريب، متابعاً: "لكن لا يزال هناك أمل أن نراه، المعلن من شقيقه المنتج عصام أن هناك فيلم اسمه الواد وأبوه، إخراج رامي عادل إمام، وهو فيلم عائلي، والكلام ده من سنة ونصف، لكن مفيش شئ فعلي".وأضاف طارق الشناوي في تصريح متلفز، أن كل ملايين العرب يتمنوا أن يعود الفنان عادل إمام متألقاً على جميع الشاشات الكبيرة والصغيرة، مؤكداً أن الرحلة الفنية للفنان عادل إمام استمرت 60 عاماً.وأوضح الناقد الفني، أن الفنان عادل إمام يسكن في قلوب جميع المصريين والعرب، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى القدر الكبير من الحب الذي وصل له عادل إمام، لافتاً إلى أن الفنان عادل إمام كان ولا يزال قيمة إستثنائية.وكان المذيع المصري محمد الباز قد أعلن، أن عادل إمام مصاب بألزهايمر ولن يعود إلى الفن مجدداً، وأضاف أن أسرته لا بد وأن تعلن اعتزاله بشفافية، مشيراً إلى أنه "لا بد أن ينزل من المسرح قبل أن يسدل الستار عليه، وما يحدث من تراشقات لا تليق بتاريخ عادل إمام".