فنانة مصرية: لا أشرب المياه منذ 17 عاماً خوفاً على صحتي (فيديو)

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلام الناس":" كل ما اشرب المياة بحس جسمي بيضايق وبطني توجعني، وأنا بتجاوب مع جسمي وأشعر بما يؤلمه، ولازم أوضح أنني لست طبيبة ولا متخصصة، وهذا نظامي الخاص وقد يكون شديد الضرر بالآخرين.وتابعت: إحنا مش لازم نشرب المياه بالفم.. أنا بأكل المياه كتير.. وده من خلال الفواكه والخضروات.. جسمي بياخد الكمية اللي محتاجها من خلالها.وأكملت: اللي بيشرب مياه طول الوقت أصيبوا بأمراض على المدى البعيد على الأقل.وتحدثت سماح أنور عن سبب ابتعادها عن الزواج والعلاقات العاطفية، مشيرة إلى أنها سعيدة في حياتها وهي وحيدة، وقالت: أنا مستمتعة لوحدي وأنا في سن مش بتاع حب، وبعدين لسه هقوم أحط ميكب وألبس وأنزل ونسهر ونرجع طب وشغلي وبكون عايزة أنام؟ وأنا من الناس الكسولة واتعودت على البيت ومش بحب أخرج إلا إذا كان عندي شغل.