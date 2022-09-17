وفاة فنانة جزائرية شهيرة

وتعد صابونجي، واحدة من أشهر الأسماء الفنية في الجزائر، حيث أدت عشرات الأدوار السينمائية والمسرحية، وكان أول ظهور لها على المسرح وهي بعمر 13 سنة.ودخلت عالم الفن من باب الإذاعة الوطنية لما بلغت 17 سنة، كما كان لها العديد من الأعمال التلفزيونية أهمها المصير ( 1989)، وكيد الزمن ( 1999).