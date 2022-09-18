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"شائعة الزهايمر" تلاحق عادل إمام.. كيف ردت عائلته؟

فن وثقافة

2022-09-18 | 06:09
&quot;شائعة الزهايمر&quot; تلاحق عادل إمام.. كيف ردت عائلته؟
510 مشاهدة

السومرية نيوز – متابعة
ضجت مواقع التواصل في مصر والعالم العربي خلال الساعات الأخيرة بشائعة تفيد بإصابة النجم المصري الكبير، عادل إمام، بمرض "الزهايمر"، لكن سرعان ما تم نفي هذه الأخبار على لسان شقيق "الزعيم".

وأوضح المنتج عصام إمام في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عادل إمام، بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مرض، كما أنه يستعد لفيلم جديد مع نجله الفنان محمد إمام.

وأشار إلى أن هذه الأخبار مجرد شائعات من أجل "التريند".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاني منها الفنان عادل إمام، من الشائعات، فكثير ما يتردد شائعات حول صحته، ونقله للمستشفى، حتى وصل الأمر، إلى الوفاة.

وفي مارس 2020، خرجت شائعة إصابة الفنان المصري، بفيروس كورونا، وتصدرت هذه الشائعة، مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة لعدم ذهاب عادل إمام، للحصول على تكريم خاص به في المركز الكاثوليكي، وتسلم التكريم عنه، نجله المخرج رامي إمام.

وفي نوفمبر 2021، خرجت شائعات عن اعتزاله، مجال التمثيل، بسبب أن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل.

وأيضاً خرج شقيقه المنتج عصام إمام، ونفى ذلك، وعبر عن استيائه في أحد البرامج التليفزيونية، قائلاً "الموضوع حصل فيه تجاوز شديد بطريقة غير طبيعية، وخاصة فيما يتعلق بصحته وحالته الحرجة".

وفي عالم التمثيل لا الحقيقة، جسّد عادل إمام شخصية ادعت إصابتها بمرض "الزهايمر"، وحمل الفيلم الذي صدر عام 2010، اسم المرض.

تعليق عادل إمام

وعلق الفنان عادل إمام، في السنوات الماضية، حول الشائعات التي دائماً ما تلاحقه، وخاصة شائعة تدهور حالته الصحية، ووفاته، وعبر عن حزنه الشديد، خلال مكالمة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية.

وقال "الناس عايزني أموت ليه.. أنا في البيت أقرأ الجرائد وأحل كلمات متقاطعة وصحتي جيدة".

ويغيب الفنان المصري عن الأعمال الفنية منذ عرض آخر أعماله الفنية، وهو مسلسل "فالانتينو"، الذي عرض في عام 2020، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وشارك في بطولته الراحلة دلال عبد العزيز والفنان حمدي الميرغني وسليمان عيد ورضا إدريس وبدرية طلبة وغيرهم من النجوم.
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