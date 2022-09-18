شريف حلمي يكشف حقيقة إصابة عادل امام بـ "الزهايمر"

وقال شريف حلمي عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" إن "عادل إمام سأله عن أخبار المسرح وعن أخبار بعض القائمين على الفن في مصر ".واضاف أنه "جلس مع عادل الامام برفقة عدد من الأشخاص، ودار نقاش في كل أمور الفن، وتكلم الزعيم حول علاقته بمحمد عبدالوهاب وفاتن حمامة وهيكل ويوسف داوود وأحمد راتب وعبد الرحمن الخميسي وعبدالحليم حافظ والريحاني وعلي الكسار وفؤاد المهندس وآخرين".وتابع حلمي: "الزعيم كان يسترسل في الكلام عن أجمل الذكريات، وهو يشرب الشاي بالحليب كوبا بعد الآخر، وكانت ضحكاتنا تتعالى وهو لم يتوقف عن المداعبة، وفجأة يسكت قليلا ثم يقول (ياه المسرح ده حاجة ممتعة جدا) ليتحول حديثنا عن المسرح، ويدافع عن المشاغبين، ويغني لنا أغنية النهاية التي تحض على ضرورة الاهتمام بالتعليم".واوضح "الزعيم عادل إمام يتمتع بذاكرة خصبة وخيال مبدع وتركيز في تفاصيل صغيرة".وكان احد الإعلاميين المصريين قد أكد فى تصريحات له أن "الفنان عادل امام مصاب بالزهايمر وأنه لايستطيع العودة للتمثيل مرة أخرى، وهو ما أثار لغطا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي".