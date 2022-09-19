أول ظهور لعادل إمام بعد شائعة اصابته بالزهايمر (صورة)

وكان الإعلامي المصري محمد الباز أعلن عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، مؤكدا عدم عودته للتمثيل مرة أخرى.ونشر الفنان الشاب الصورة التي ظهر فيها برفقة خاله الفنان عادل إمام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، وعلق عليها قائلا: "ربنا يخليك لينا".ورغم أن الصورة يرجح بأنها معدلة بوساطة "الفوتوشوب"، لإبداء الفنان المصري بملامح أصغر، إلا أنها لقت رواجا كبيرا بعد دقائق من نشرها.وتمنى الجمهور لـ "الزعيم" دوام الصحة والعافية، وأن يعود ليمتعهم بأعماله التي عشقها الجمهور.وكان محمد الباز أعلن الجمعة عن إصابة الفنان عادل إمام بالزهايمر، مؤكدا عدم عودته للتمثيل مرة أخرى، ليخرج عصام الإمام وينفي تصريحات الباز.