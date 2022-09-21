إعلامي يبكي رحمة رياض بسبب هذه الرسالة

وخلال الحلقة، سأل وسام الفنانة العراقية عن الصفات التي جعلتها تتعلق بألكسندر وتختاره كشريك حياتها، خصوصا انها سبق واعلنت انها تبحث عن شريك يشبه والدها في صفاته، لتشير الى ان "اليكس يشبه والدها بطيبته وكرمه وتواضعه".وفي الحلقة، تأثرت رحمة رياض بعد أن قرأت رسالة وجهها لها والدها قبل رحيلة، قال فيها: "يا بقايا قلبي، اه كم هي حلوة ضحكاتكن، كل حبي وعنائي".