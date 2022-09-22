وفاة فنان مصري شهير – عاجل

كما أعلن الفنان المصري منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر، وفاة زميله هشام سليم.



وقال منير مكرم إن "الجنازة ستشيع ظهر اليوم الخميس، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد في محافظة الجيزة غرب العاصمة القاهرة".

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم كان مصابا بسرطان الرئة، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم، والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور، وفي الولايات المتحدة، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12٪ للإصابة به من الذكور البيض.ونشرت الإعلامية إنجى علي، مقطع فيديو مع الفنان هشام سليم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، حيث وجهت له رسالة بعد أزمته الصحية التى ألمت به مؤخرا.وقالت إنجى علي: "كل سنة وأنت طيب"، فرد: "كل سنة وأنتوا بخير.. لكن خلاص بقى كفاية"، فتعلق: "زهق من التصوير"، وكتبت "إنجي" على الفيديو: "فنان أصيل ومحترم وغالي قوي علينا كلنا.. الفيديو ده في 2019 وكنا بنحتفل بعيد ميلاده".