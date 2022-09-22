بعد ميرفت أمين.. رواد التواصل يستهدفون الفنانة يسرا (صور)

وتعرضت يسرا لانتقادات من قبل جمهورها بعد أن تقدم العمر أصبح واضحا عليها رغم محاولات إخفائه بالماكياج والتجميل.وانتشرت صورا ليسرا تكشف مدى تغير ملامحها، ووصف جمهورها ظهورها بالمفزع، قائلين "الزمن غدر بها".وكانت قد تعرضت الفنانة ميرفت أمين للتنمر والسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد تداول صورتها بدون ماكياج والتي التقطها أحد المصورين في عزاء المخرج الشهير علي عبد الخالق، وبدا على ملامحها علامات كبر السن وكأن الزمن قد هزمها.