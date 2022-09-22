على نفقتها الخاصة.. ماجدة الرومي تنير الطريق الذي أودى بحياة الفنان جورج (صور)

علقت الرومي على المنشور: "ما جيت صادق دموع، ولا دين الظلام، جيت اهدي العتمة شموع".كانت الرومي قد تكفلت بتأهيل الطريق على نفقتها، وتحت إشراف الجيش اللبناني، منعا لتكرار الحوادث.أعيد تأهيل الطريق ووضعت إنارة وعاكس ضوء ولوحة على مسافة 200 متر لتحذير السائقين.يأتي ذلك بعد قرابة الشهر من وفاة الفنان اللبناني جورج الراسي، 39 عاما، يوم 27 أغسطس، في حادث سير مروع على هذا الطريق بسبب ارتطام سيارة الراحل بحاجز إسمنتي في منتصف الطريق، دون وجود أي إنارة أو علامات أمان بالطريق الواقع عند الحدود السورية اللبنانية.