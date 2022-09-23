وفاة فنان عراقي مخضرم - عاجل

ونعى الفنان العراقي مكي عواد، شقيقه الفنان كريم عواد في تدوينة تابعتها السومرية نيوز قائلا: "كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام إنتقل إلى رحمة الله شقيقي الفنان كريم عواد ادعوا له بالرحمة".وعواد من مواليد 1940 أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة ومعهد الفنون الجميلة وكلية الفنون الجميلة في بغداد ثم حصل على ماجستير في الفنون المسرحية من جامعة كاليفورنيا الأمريكية الرسمية عام 1981وهو شقيق الفنان مكي عواد.وشارك الراحل في العديد من الاعمال الدرامية العراقية وكانت له بصمته الفنية التي جسدها في اداور متعددة.