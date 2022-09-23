مصرية تحرق فستان زفافها احتفالاً بالطلاق! (فيديو)

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو لفتاة تحتفل بطلاقها بحرق فستان زفافها في منطقة صحراوية، معلقة بالقول "حرقت ذكرياتي وفستان زفافي.. بداية جديدة بإذن الله"، فيما تفاوتت الآراء والتعليقات حول الواقعة ما بين مؤيد ومعارض.

وروت الفتاة وتدعى هبة مبروك تفاصيل القصة، وقالت إنها تزوجت منذ 3 سنوات وكان عمرها في ذلك الحين 22 عاما، وأنجبت طفلا وخلال فترة الزواج اكتشفت اختلاف طباع زوجها وخيانته لها نحو 7 مرات، فاتخذت قرارها بالانفصال والطلاق، موضحة أنها اكتشفت خيانته لها بعد تفتيش هاتفه الجوال.وبررت مبروك احتفالها بالطلاق بأنها واجهت زوجها كثيرا بالوقائع والأدلة التي تحصلت عليها، وسامحته عدة مرات من قبل على أمل أن يتغير ويعيد حساباته ويحافظ على زوجته وابنه ومنزل الزوجية، ولكنه لم يلتزم وواصل خياناته لها حتى فاض بها الكيل، مشيرة إلى أنها تأكدت واقتنعت بأنه لا جدوى من استمرار الحياة الزوجية بينهما، واتخذت قرارها بالانفصال والاحتفال بطلاقها.ونصحت هبة الفتيات بعدم التسرع في اختيار شريك الحياة والالتزام بنصيحة الأهل في اختيار الزوج منعا لوقوع الانفصال والطلاق وتدمير الأسرة.