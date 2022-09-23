وفاة الشاعرة فاطمة بن فضيلة بعد صراع مع المرض

ونعت وزارة الثقافة في تونس الشاعرة فاطمة بن فضيلة التي قاومت منذ فترة مرض السرطان وصنعت من هذا الداء ترياقا لمزيد من الإبداع فقد عكست مجموعتها الشعرية الأخيرة "حمالة صدر بعين واحدة" تجربة إنسانية وإبداعية متفردة، وثّقت فيها الشاعرة لمعاناة النساء من هذا المرض"، وفق بيان الوزارة.وسبق أن كرّمت وزيرة الثقافة الدكتورة حياة قطاط القرمازي في مارس/ آذار 2022، الشاعرة فاطمة بن فضيلة، ضمن فعاليات الدورة الخامسة لملتقى ”معا للفنّ المعاصر“ اعترافا بثراء تجربتها الإبداعية بين الشعر والرواية والترجمة، حسب البيان.وتعتبر الشاعرة الراحلة فاطمة بن فضيلة صوتا شعريا متفردا أثبتت من خلال مشاركاتها المتميّزة في جل التظاهرات الأدبية والشعرية الكبرى مقدرة كبيرة في فنّ النظم والإلقاء.وقد تابعت الشاعرة الراحلة دراستها في معهد الصحافة وعلوم الإخبار في تونس، وتفرّغت لتدريس اللغة الفرنسية في المعاهد الثانوية.وأصدرت الراحلة فاطمة بن فضيلة عددا من الدواوين الشعرية من بينها "لماذا يخيفك عريي" و"رواه العاشقان"، كما قامت بترجمة مجموعة شعرية للشاعر العراقي عدنان الصائغ.وأسست الراحلة دار النشر "وشمة"، وحصلت سنة 2006 على جائزة "زبيدة بشير" للشعر، التي يتم إسنادها لأصحاب التجارب الشعرية الرائدة.وقبل نحو شهرين نشرت الشاعرة الراحلة رسالة إلى أحبابها وأصحابها دعتهم فيها إلى الدعاء لها بالشفاء بعد تدهور حالتها الصحية.وقالت في رسالتها المقتضبة التي نشرتها على صفحتها على "فيسبوك"، "أنا الشاعرة فاطمة بن فضيلة، أكتب هذه الرسالة إلى أحبابي وأصحابي لأطلب منهم أن يكونوا معي في هذه الفترة الحرجة، فقط بالدعاء حتى أتجاوز هذه المحنة".