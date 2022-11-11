بالصور.. أول تمثال للملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها

وتم الكشف عن التمثال الجديد في مدينة يورك الإنجليزية، خارج يورك مينستر، أكبر كاتدرائية قوطية في بريطانيا.وقال الملك في كلمة ألقاها خلال حفل إزاحة الستار عن التمثال وهو يحمل مظلة سوداء: "عندما تم التخطيط لهذا التمثال لأول مرة قبل خمس سنوات، كان القصد منه الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة".وتابع: "الآن كما شهدنا ببالغ الحزن وفاة الملكة، وكشف النقاب عن التمثال هو تقدير لحياتها التي أمضتها في الخدمة والتفاني غير العاديين".وأضاف الملك تشارلز الثالث: "كانت الملكة الراحلة يقظة دائما من أجل رفاهية شعبها خلال حياتها. الآن، ستشاهد صورتها في ميدان الملكة إليزابيث لعدة قرون قادمة".