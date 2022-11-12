بألفاظ حادة.. مي العيدان تهاجم شیرین عبد الوهاب (صورة)

واستخدمت العيدان في تغريدة نشرتها عبر حسابها في موقع تويتر، خلال الساعات القليلة الماضية، ألفاظا حادة في وصف صاحبة "على بالي"، منها أنها "مدمنة" و"مضطربة نفسيا"، داعية الجمهور إلى مقاطعتها.‎وكتبت العيدان: "شيرين تعود رسميا إلى حسام حبيب: مبروك عليك ليس الزواج. لا مبروك عليك خسارة أمك وشقيقك وبناتك وجمهورك والإعلام". وأضافت: "رسالة لكل جمهورها والناس اللي وقفوا معاها عاما كاملا.. قاطعوها وقاطعوا حفلاتها.‎وتابعت الإعلامية الكويتية التي فتحت باب الهجوم على المطربة المصرية "نحن لا ندعم مدمنين ولا مضطربين نفسيا ولا نمول فنانين وندفع تذاكر حفلات لفنان مدمن‎وأرفقت مع تغريدتها مجموعة من الصور انتشرت عبر السوشال ميديا لحسام حبيب وشيرين عبدالوهاب لحظة التوقيع على عقد القران.