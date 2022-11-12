ماذا قالت الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن للجمهور العراقي؟..وهذه أمنيتها

وقالت إنّ لبنان "تعبان" ولكنه سينهض ويعود أجمل مما كان عليه بوجود محبي لبنان من مواطنيه والعالم العربي.

وأكّدت ماغي إنّها تقرأ كل الرسائل التّي تصلها عبر مواقع التواصل الإجتماعي من جمهورها العراقيّ.





ووجهت تحيّة لهم وشكرتهم على محبتهم لها. وتمّنت زيارة العراق بأقرب وقت ممكن.

نشير إلى أنّ الممثلة ماغي بو غصن حصدت في حفل "الموريكس دور" بدورته الواحدة والعشرين، جائزة "أفضل ممثلة لبنانية" عن مسلسل "للموت" من انتاج شركة "ايغيل فيلمز" وكتابة الكاتبة اللبنانية نادين جابر واخراج فيليب اسمر.

وتعمل ماغي بو غصن حالياً، على تصوير الجزء الثالث من مسلسل "للموت"، الذي سيعرض في شهر رمضان المبارك. وهو من بطولتها إلى جانب الممثلة دانييلا رحمة، محمد الأحمد، باسم مغنية، وسام صباغ.