الموت يغيب الفنان المصري "سامي فهمي"

وأعلنت وفاة فهمي شقيقته الفنانة عايدة فهمي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "أخويا سامي فهمي ..البقاء لله".وبدأ الراحل مسيرته الفنية بالمشاركة في مسرحية "القاهرة في ألف عام" 1969، ومنها إلى السينما حيث شارك في فيلم "زائر الفجر" عام 1973، ثم انتقل للتليفزيون من خلال مسلسل "فرصة العمر"، الذي قدّم فيه شخصية "شاكر فضله" مع الفنان محمد صبحي عام 1976.وشارك فهمي في أعمال أخرى منها أفلام "ميعاد مع سوسو، الشك يا حبيبي، لست شيطانا ولا ملاكا، اعتداء"، ومسلسلات "على هامش السيرة، برج الحظ، الأيام، محمد رسول الله، زينب والعرش"، و"حكاية ميزو"، الذي قدّم فيه شخصية "سلطان" الشهيرة.وشهد عام 1983 آخر أعماله من خلال مسلسلي "عش المجانين" مع محمد عوض وسهير البابلي، و"الصياد والحب" مع سمير غانم وأحمد بدير وإسعاد يونس، قبل أن يهاجر إلى أمريكا لأجل دراسة الإخراج، ثم قرر الاستقرار هناك لمدة 30 عاماً.