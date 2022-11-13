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بعد انتهائه.. التفاصيل الكاملة للموسم السادس من "تحدي القراءة العربي"

فن وثقافة

2022-11-13 | 06:01
بعد انتهائه.. التفاصيل الكاملة للموسم السادس من &quot;تحدي القراءة العربي&quot;
790 مشاهدة

السومرية نيوز – فن
تنشر السومرية نيوز، التفاصيل الكاملة للموسم السادس من "تحدي القراءة العربي" والتي توجت الطالبة السورية شام محمد البكور.

وتوّج محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الطالبة السورية شام محمد البكور بدرع الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي؛ وذلك عقب فوزها باللقب من بين 22.27 مليون مشارك سجلوا المشاركة القياسية الأكبر في تاريخ التحدي القرائي منذ انطلاقته قبل ست سنوات.

وجاء فوز الطالبة السورية شام (7 سنوات) التي حصلت على جائزة قيمتها مليون درهم (272 ألف دولار) بعد منافسة مع خمسة طلاب عرب في التصفيات النهائية، حيث حلّ الطالب التونسي آدم القاسمي في المركز الثاني، والطالب راشد الخطيب من الأردن في المركز الثالث في تحدي القراءة العربي.


وقال محمد بن راشد إن "مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول، والقراءة هي نور العقل ونور الدرب نحو مستقبل أفضل لأجيالنا العربية"، مشيراً إلى أن "تحدي القراءة العربي تحوّل من مسابقة قرائية إلى أكبر حدث ثقافي عالمي وحراك معرفي حفز ملايين الطلاب العرب".

وأكد على الثقة بأجيال المستقبل، وقال، "تحدي القراءة العربي نجح في صنع أرقى ظاهرة معرفية في أمتنا العربية، أنزل الكتاب العربي من الرفوف ووضعه بين أيدي شبابنا، لتنهل منه العقول والقلوب، وتضاء على هديه الدروب"، لافتاً إلى أن "تحدي القراءة العربي أجمل هدية يمكن أن تقدمها الإمارات لملايين الشباب العربي؛ فالقراءة تفتح لهم أبواب المستقبل".

وتابع الشيخ محمد بن راشد، "أشكر وزارات التربية في الدول العربية كافة وآلاف المشرفين وملايين الطلاب العرب على المساهمة في خلق هذه التظاهرة المعرفية غير المسبوقة".

وجاء حديث نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال تتويج بطل تحدي القراءة العربي في الحفل الختامي للدورة السادسة من المبادرة القرائية، والذي أقيم في مدينة دبي الإماراتية.

وكرّم الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأبطال أوائل تحدي القراءة العربي على مستوى الدول العربية المشاركة لما حققوه من إنجاز متميز.

في حين كرّم الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أبطال الجاليات في تحدي القراءة العربي. وكان لقب بطل الجاليات المشاركة في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي من 26 دولة خارج الوطن العربي من نصيب ندى السطري من بلجيكا، بجائزة بلغت 27 ألف دولار، وفاز بالمركز الثاني مروة البكري من إسبانيا، والمركز الثالث كان من نصيب ناديا البهنسي من النمسا.

وحصدت "مدرسة المختار جازوليت" من المغرب لقب "المدرسة المتميزة"، وجائزة بقيمة مليون درهم (272 ألف دولار)، بعد تفوقها من بين أكثر من 92 ألف مدرسة شاركت في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي، وحازت مدرسة متوسطة وثانوية مدارس التربية الأهلية من السعودية المركز الثاني، ومدرسة العهد الزاهر من البحرين المركز الثالث.

وتجاوز عدد المدارس المشاركة في هذه الدورة السادسة من التحدي القرائي في جمهورية مصر العربية 28 ألف مدرسة، في حين قارب العدد 24 ألف مدرسة في السعودية و15 ألف مدرسة في الجزائر، وتجاوز 10 آلاف مدرسة في المغرب، ونحو 5 آلاف مدرسة في تونس و4 آلاف مدرسة في الأردن.

وحققت نور الجبور من الأردن لقب "المشرف المتميز" وجائزة بقيمة 300 ألف درهم (81.6 ألف دولار)، وحلّ في المركز الثاني عبد الرحمن الحارثي من السعودية، كما كان المركز الثالث من نصيب السورية حنين العبد الله في فئة "المشرف المتميز" من تحدي القراءة العربي.

وشهد الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي في دورته السادسة أوبريت "النشيد الوطني للدول العربية"، والذي جمع نخبة من النجوم والفنانين العرب من مختلف الدول العربية.

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