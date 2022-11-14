"يخص زوجي".. فيكتوريا بيكهام تتوسل لمتابعيها بسبب "جاكيت" (صور)

ظهرت فِيْكتوريا فِيْ سترة زوجها أثناء قيادتهم للسيارة عبر حديقتهم، وكَمْا أخبرت متابعيها أنها انتهز الفرصة للقيام بجولة فِيْ الريفية مع ديفِيْد، فِيْ سيارة المزرعة، والتي كشفت أنها اشترتها له كهدية فِيْ عيد الميلاد الماضي.وقد ظهرت فِيْكتوريا فِيْ سترة زرقاء وقميص أخضر مزود بغطاء رأس مبطن، والتي وصفتها فِيْكتوريا بأنها سترة "دافئة". وقالت فِيْكتوريا فِيْ مقطع فِيْديو نشرته على حسابها "أرجوكم لا تسخروا مني بسبب هذه السترة، إنها سترة ديفِيْد".وواصلت فِيْكتوريا حديثها مع متابعيها قائلة "يا لها من اجواء جميلة فِيْ الريف اليوم. تشرق الشمس ويكون الجو حارًا بشكل لا يصدق فِيْ هذا الوقت من العام. ويريد ديفِيْد أن يأخذ جولة صغيرة فِيْ سيارته الزراعية الصغيرة. لذا ارتدى هذه السترة علي. هذه السترة ليست خياري، لكنه كان يومًا لطيفًا للغاية وأحببت التواجد هنا ".ثم قامت بتحريك الكاميرا لتظهر ديفِيْد جالسًا فِيْ السيارة فِيْ انتظارها، ثم قالت مرة أخرى، "وكَمْا ترون، ها هِيْ سيارته الصغيرة، لقد اشتريتها بالفعل فِيْ عيد الميلاد الأخير له. يواصل القيادة هنا، حول المنتزه، وهذا يجعله يشعر بسعادة كبيرة ".قالت فِيْكتوريا "أصبح ديفِيْد مهُووسًا بهذه السيارة وسنقوم بنزهة فِيْ الحديقة لرؤية النحل الذي يولدونه".ووقع نجم منتخب إنجلترا السابق فِيْ حب تربية النحل بعد أن أقام خلية نحل فِيْ حديقته خلال فترة الإغلاق التي شهدها العالم بسبب جائحة كورونا.