فساتين شفافة ومخالفات عدة.. جدل بعد مهرجان القاهرة بسبب إطلالات الفنانات (صور)

حيث ارتدت الفنانة دينا، فستانا قصيرا تل لامع شفاف، وهيلز سيلفر بنفس لون الفستان، وفرو باللون الأسود في اليد.واعتمدت دينا تسريحة الشعر الطويل المنسدلة، وأقراط طويلة متدلية.ارتدت الفنانة ميرهان حسين، فستانا باللون البيج ومزود ببطانة شفافة باللون الفضي، واعتمدت مكياجا ترابيا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الأوف وايت.ارتدت فستان طويل بأكمام طويلة، ولكن بقماش شفاف لامع، ما جعله يظهر بشكل جريء، ومزود بغطاء رأس باللون الأخضر الفاتح.واعتمدت مكياجًا قويًا وتحديدًا في رسمة العين، واختارت تسريحة الشعر منسدلًا على كتفيها، ونسقت معاها مجوهرات ماسية مكونة من حلق، وخاتم.تعرضت الفنانة هند عاكف، لموقف محرج أثناء دخولها وهي مرتدية فستان لونه أبيض، عليه صور لفنانين قُدامى، حيث وجد أمن المهرجان أن الفستان لا يتناسب مع المهرجان، التي وضعها رئيس المهرجان الفنان حسين فهمي.وظهرت عاكف مرتدية فستان مزود بطبعات لوجوه أشهر نجوم الفن الحاضرين والراحلين مثل حسين فهمي ومحمود عبد العزيز وصباح وأحمد زكي وعادل إمام ونعيمة عاكف وغيرهم من النجوم.وتخلت الفنانة أروى جودة عن الفساتين والبدل التي اعتادت النجمات الظهور بها على السجادة الحمراء للمهرجانات الفنية، وظهرت بملابس أشبه بـ "الملاية اللف" وسط إعجاب عدد كبير من الحاضرين.وظهرت دومينيك حوراني بإطلالة جريئة مرتدية فستان باللون الأحمر مكشوف من الكتف وفتحه جانبية تبرز ساقها.وعلى السجادة الحمراء لافتتاح فعاليات الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يتوافد النجوم والنجمات بإطلالات أنيقة وجذابة.وتحرص النجمات على الظهور بإطلالات عادة ما تسرق عدسات المصورين وتخطف الأنظار وتُصبح حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، سواء على "الريد كاربيت" في الافتتاح، أو على مدار فترة إقامة المهرجان المقام بدار الأوبرا المصرية.وتتنوع إطلالات النجوم ما بين الأنيقة والجريئة والمتميزة والتقليدية وحتى السيئة أو غير المناسبة، على مدار أيام المهرجان الذي يقام في الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر الحالي.