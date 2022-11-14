بعد دخوله غيبوبة.. وفاة بطل مسلسل "الحسن والحسين"

توفي المخرج والممثل الأردني أشرف طلفاح، الإثنين، إثر تعرّضه لاعتداء في مصر، أدّى إلى نزيف في الدماغ ودخوله في غيبوبة، وفق نقيب الفنانين الأردنيين، محمد يوسف العبادي.



وقال محمد يوسف العبادي إن الأمن المصري يحقق في الحادث، مطالباً بالتدخل الرسمي السريع لكشف ملابسات ما جرى.



وأضاف أنه سوف يتوجّه إلى مصر لمتابعة القضية والمطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين.



وفاة أشرف طلفاح

وكتب العبادي عبر صفحته في فيسبوك: "رحيل مفجع وفقد موجع.. الزميل أشرف طلفاح في ذمة الله بعد اعتداء آثم. اللهـم اجبر مصابنا".



وقال الفنان الأردني أحمد العمري عبر صفحته في فيسبوك: "الميّت في الغربة له أجر الشهيد، رحمك اللّه أشرف طلفاح رحمة واسعة وأحتسبك شهيداً في غربة نشدت فيها طلب العلم والعمل.. رحمك اللّه وأسكنك الفردوس الأعلى من الجنة وإنّا للّه وإنّا إليه راجعون.. أشرف طلفاح في ذمّة اللّه.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة".



وكانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية قد أفادت أمس الأحد، بأنها تتابع الحالة الصحية للفنان الأردني الذي تعرّض لاعتداء ويتواجد في قسم العناية المركزة بأحد المستشفيات المصرية.



وأضافت الوزارة في بيان أن وحدة مركز العمليات في الوزارة على تواصل مستمر مع السفارة الأردنية في القاهرة منذ إبلاغها بتعرض الفنان لظروف لا زالت قيد التحقيق من قبل الجهات الأمنية المصرية، دخل على إثرها المستشفى.



ولم تصدر الجهات الأمنية المصرية حتى الساعة أي بيانات أو تفاصيل عن الحادث.

