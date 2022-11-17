الفنان العراقي محسن العزاوي يتعرض لوعكة صحية شديدة (صورة)

تعرض الفنان العراقي محسن العزاوي للإصابة بجلطة دماغية مفاجئة، اليوم الخميس، نقل على إثرها إلى المستشفى.



وقال مصدر مطلع لـ السومرية نيوز، ان "الفنان العراقي محسن العزاوي تعرض لجلطة دماغية مفاجئة نقل على إثرها إلى المستشفى".

وأضاف، ان "الحالة الصحية للفنان متدهورة ويتلقى العلاج في احدى مستشفيات بغداد".

*من هو الفنان محسن العزاوي



ولد الفنان العراقي محسن أحمد محمد العزاوي في عام 1939 في مدينة الناصرية محافظة ذي قار وترعرع في احضان عائلة متوسطة الحال، منذ صغره عرف بنباهته وذكائه.



بدأ مشواره الفني ليقف مخرجاً لأول عمل كتبه الراحل عزيز عبد الصاحب، (زنزانة رقم 16) عام 1958، لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل.