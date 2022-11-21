ردود فعل الفنانين على حفل افتتاح مونديال قطر 2022 (صور)

مبروك لقطر والعالم العربي بكامله انطلاق كأس العالم بكرة القدم، وكل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، والمغرب. مناسبة استثنائية ومدعاة فخر للعرب جميعا! pic.twitter.com/vBKQcGvBwb
— Elissa (@elissakh) November 20, 2022
مبروك لقطر والعالم العربي بكامله انطلاق كأس العالم بكرة القدم، وكل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، والمغرب. مناسبة استثنائية ومدعاة فخر للعرب جميعا! pic.twitter.com/vBKQcGvBwb
أُبارك لدولة قطر الحبيبة هذا النّجاح الإستثنائي فخورين جدًا، وكلّ التوفيق للمنتخبات العربيّة الحبيبة 🤍🤍
#كاس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup2022
— نوال الكويتية (@NAWALalq8iya) November 20, 2022
أُبارك لدولة قطر الحبيبة هذا النّجاح الإستثنائي فخورين جدًا، وكلّ التوفيق للمنتخبات العربيّة الحبيبة 🤍🤍
#كاس_العالم_قطر_2022#FIFAWorldCup2022
قصي خولي شارك صور من قطر خلال حضوره في استاد البيت حفل افتتاح المونديال ومتابعته لمباراة منتخبي قطر والاكوادور مباشرة من الملعب.
والله شيء بيرفع الراس وحقيقةً فخورين كعرب بهذا العرس الكروي شكراً قطر 🇶🇦❤️#مونديال_قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022
— محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) November 20, 2022
والله شيء بيرفع الراس وحقيقةً فخورين كعرب بهذا العرس الكروي شكراً قطر 🇶🇦❤️#مونديال_قطر2022 #كأس_العالم_قطر_2022
شي يرفع راس كل عربي مبروك لاهلنا في #قطر #كأس_العالم_قطر_2022 #مونديال_قطر2022 #QatarWorldCup2022
— #امام_مرايتي Balqees (@BalqeesFathi) November 20, 2022
شي يرفع راس كل عربي مبروك لاهلنا في #قطر #كأس_العالم_قطر_2022 #مونديال_قطر2022 #QatarWorldCup2022
إفتتاحيّه عظيمه تليق بتاريخ العرب العظيم شكراً جزيلاً قطر رفعتوا الرّاس #قطر_رفعتوا_الراس #قطر2022 #قطر_تبدع
— Assala (@AssalaOfficial) November 20, 2022
إفتتاحيّه عظيمه تليق بتاريخ العرب العظيم شكراً جزيلاً قطر رفعتوا الرّاس #قطر_رفعتوا_الراس #قطر2022 #قطر_تبدع
خلّي كل الدّني تفرح، ونعرف إنّو الفرح بيوَلّد طاقة إيجابية بكل العالم.
مبروك #قطر، مبروك للدول العربية المشاركة، مبروك للكرة الأرضيّة بتجدد الطاقة من خلال هالمونديال 🙏🏼#كأس_العالم_2022 #FIFAWorldCup
— Najwa Karam (@najwakaram) November 20, 2022
خلّي كل الدّني تفرح، ونعرف إنّو الفرح بيوَلّد طاقة إيجابية بكل العالم.
مبروك #قطر، مبروك للدول العربية المشاركة، مبروك للكرة الأرضيّة بتجدد الطاقة من خلال هالمونديال 🙏🏼#كأس_العالم_2022 #FIFAWorldCup
#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iAigZyfK0h
— A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) November 20, 2022
#FIFAWorldCup pic.twitter.com/iAigZyfK0h
قلبنا كبير ببلد عربي مثل #قطر بإستضافة كأس العالم بأفضل وأقوى تنظيم فتعكس الصورة الحلوة عن العرب ومنطقة الخليج تحديدا أمام العالم أجمع.. حظ موفق للفريق القطري اليوم #مونديال_قطر_2022 #FIFAWorldCup
— Maya Diab (@mayadiab) November 20, 2022
قلبنا كبير ببلد عربي مثل #قطر بإستضافة كأس العالم بأفضل وأقوى تنظيم فتعكس الصورة الحلوة عن العرب ومنطقة الخليج تحديدا أمام العالم أجمع.. حظ موفق للفريق القطري اليوم #مونديال_قطر_2022 #FIFAWorldCup
تحضيرات وجهود كبيرة بُذلت على
مدار ال١٢ عام.
قطر اليوم تقف أمام العالم لتقول #كأس_العالم_2022 سيكون استثنائيا..
.#كأس_العالم_قطر_2022
— نعمة رياض (@neama_riadh) November 20, 2022
تحضيرات وجهود كبيرة بُذلت على
مدار ال١٢ عام.
قطر اليوم تقف أمام العالم لتقول #كأس_العالم_2022 سيكون استثنائيا..
.#كأس_العالم_قطر_2022
كل الحب لقطر الحبيبة وشعبها الغالي وكل الأمنيات لهم بتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق .. كلنا فخر بهذا الإنجاز التاريخي .. قلوبنا اليوم في قطر #قطر #كأس_العالم #أغنية #وليد_توفيق pic.twitter.com/xtXkBBQERa
— Walid Toufic (@WalidToufic) November 20, 2022
كل الحب لقطر الحبيبة وشعبها الغالي وكل الأمنيات لهم بتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق .. كلنا فخر بهذا الإنجاز التاريخي .. قلوبنا اليوم في قطر #قطر #كأس_العالم #أغنية #وليد_توفيق pic.twitter.com/xtXkBBQERa
#قطر فعايل مالها حد وقياس 🇶🇦🤍
بالتوفيق للمنتخب القطري بمباراة افتتاح #كأس_العالم_قطر_2022
ولكل منتخباتنا العربية المشاركة بالمونديال
قلوبنا معكن 💪🏻🙏🏻
— Carole Samaha (@CAROLE_SAMAHA) November 20, 2022
#قطر فعايل مالها حد وقياس 🇶🇦🤍
بالتوفيق للمنتخب القطري بمباراة افتتاح #كأس_العالم_قطر_2022
ولكل منتخباتنا العربية المشاركة بالمونديال
قلوبنا معكن 💪🏻🙏🏻