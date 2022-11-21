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ردود فعل الفنانين على حفل افتتاح مونديال قطر 2022 (صور)

فن وثقافة

2022-11-21 | 02:11
ردود فعل الفنانين على حفل افتتاح مونديال قطر 2022 (صور)
1,020 مشاهدة

بعد أن أسرت قطر العالم بلوحات حفل افتتاح كأس العالم 2022 الاستعراضية التي تحدثت معظمها حول ثقافة البلاد وقيمها وأهمية احترام الآخر، وضرورة تغيير الصورة النمطية المغلوطة عن الوطن العربي، تفاعل كبير من نجوم الفن عبر تويتر حول مونديال قطر 2022 واللحظة التاريخية المهمة لقطر ولكافة البلدان العربية.

اليسا كتبت على تويتر " مبروك لقطر والعالم العربي بكامله انطلاق كأس العالم بكرة القدم، وكل التوفيق للمنتخبات العربية المشاركة، قطر، المملكة العربية السعودية، تونس، والمغرب. مناسبة استثنائية ومدعاة فخر للعرب جميعا".

نوال الكويتية "أُبارك لدولة قطر الحبيبة هذا النّجاح الاستثنائي فخورين جدًا، وكلّ التوفيق للمنتخبات العربيّة الحبيبة".
محمد عساف كتب على تويتر "والله شيء بيرفع الراس وحقيقةً فخورين كعرب بهذا العرس الكروي شكراً قطر".
بلقيس قالت في تغريدتها "شي يرفع راس كل عربي مبروك لأهلنا في قطر".
أصالة كتبت على تويتر "افتتاحيه عظيمه تليق بتاريخ العرب العظيم شكراً جزيلاً قطر رفعتوا الرّاس". وأضافت في تغريدة ثانية "الله الله يا قطر الرائعة مع استخدامها لهاشتاغ "قطر رافعتوا الراس".
نجوى كرم قالت في تغريدتها "خلّي كل الدّني تفرح، ونعرف إنّو الفرح بيوَلّد طاقة إيجابية بكل العالم. مبروك قطر، مبروك للدول العربية المشاركة، مبروك للكرة الأرضيّة بتجدد الطاقة من خلال هالمونديال".
أحلام اكتفت بإعادة نشر تغريدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والذي كتب فيها "استضافة قطر لكأس العالم إنجاز قطري.. وفخر خليجي.. ومحطة تاريخية لكل العرب.. نبارك لأمير قطر ولشعب قطر الشقيق هذا المنجز العالمي.. جميع دول وشعوب المنطقة معنية بدعم نجاح هذه الفعالية العالمية الكبرى في منطقتنا.. وتمنياتنا بنجاحات خليجية وعربية مستمرة باذن الله" مع هاشتاغ FIFAWorldCup
مايا دياب علّقت على الحدث قائلة عبر تويتر "قلبنا كبير ببلد عربي مثل قطر باستضافة كأس العالم بأفضل وأقوى تنظيم فتعكس الصورة الحلوة عن العرب ومنطقة الخليج تحديدا أمام العالم أجمع.. حظ موفق للفريق القطري اليوم.
نعمة رياض كتبت تغريدة قالت فيها "تحضيرات وجهود كبيرة بُذلت على مدار الـ 12 عاما. قطر اليوم تقف أمام العالم لتقول كأس العالم 2022 سيكون استثنائيا".
وليد توفيق شارك مقطع مصور من أغنية له عن قطر بعنوان "تحيا قطر" عبر تويتر، معلقا "كل الحب لقطر الحبيبة وشعبها الغالي وكل الأمنيات لهم بتنظيم أفضل نسخة من كأس العالم على الإطلاق.. كلنا فخر بهذا الإنجاز التاريخي.. قلوبنا اليوم في قطر".
كارول سماحة من جهتها، قالت عبر تويتر "قطر فعايل مالها حد وقياس بالتوفيق للمنتخب القطري بمباراة افتتاح كأس العالم قطر2022 ولكل منتخباتنا العربية المشاركة بالمونديال قلوبنا معكن".
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