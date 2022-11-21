فيروز تحتفل بعيد ميلادها الـ 87 (فيديو)

ونشرت ابنة فيروز شريط فيديو لوالدتها وهي تضيء شمعة وحيدة على كعكة ميلادها، وتنظر إلى الكاميرا بابتسامة خجولة، بينما تصدح أغنية العيد في الخلفية، قبل أن يختتم المشهد بصوت ضحكتها.

أما على موقع "تويتر" فقد احتفى المغردون بفيروز في عيدها، ونشروا تغريدات وصورا تهنئها بالعيد، وأرفقوها بهاشتاغ فيروز87.اسم السيدة فيروز الحقيقي هو نهاد رزق وديع حداد، من مواليد 20 من نوفمبر عام 1935، ولكن تم تسجيل تاريخ الميلاد يوم 21 من نوفمبر واعتاد جمهورها الاحتفال بالتاريخ الرسمي، حتى تدخلت ابنتها ريما لتوضح التاريخ الحقيقي.وقد انطلقت مسيرة فيروز الفنية بشكل جدي عام 1952، عندما غنت على ألحان الموسيقار عاصي الرحباني الذي تزوجها فيما بعد، وشكلت هذه الفترة مرحلة موسيقية جديدة في الموسيقى العربية عندما عملت مع الأخوين رحباني، ومزجت في هذه المرحلة بين النمط الغربي والشرقي والألوان اللبنانية.يذكر أن ألبوم "ببالي" كان آخر ما قدمته من ألبومات عام 2017.