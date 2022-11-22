تركيا.. مصرع وإصابة 12 فناناً بحادث سير مروع (صورة)

وبحسب وسائل اعلام تركية فقد توفي على الفور تولغا غولريوز، بوراك توبتشو واوزغور كاراتاش.وبالإضافة الى إصابة ثمانية آخرين من فريق العمل بجروح بالغة وتم نقلهم إلى المستشفى، من بينهم أبطال المسرحية ميليس ايشيتان وجيهون فرسوي وسرقان ديفجي.وأفاد الاعلام التركي أن الممثل سرقان ديفنجي حالته الصحيّة حرجة جدًا وهو في حالة خطيرة.