الموت يغيّب الموسيقي الكوبي الشهير بابلو ميلانيس

وتبعا لموقع Cubadebate فإن الفنان توفي يوم الاثنين 21 تشرين الجاري الجاري في العاصمة الإسبانية مدريد.وأشار الموقع إلى أن ميلانيس كان قد أدخل المشفى في مدريد في 13 الشهر الجاري، وأن حالته الصحية كانت قد ساءت في الأشهر الماضية بسبب سرطان الدم الذي عانى منه لعدة سنوات.ولد بابلو ميلانيس في 24 فبراير بمدينة بايامو شرق كوبا، وأصبح أحد أشهر الموسيقيين الذين امتهنوا الغناء والتلحين والعزف على الغيتار، وأسس مع الموسيقيين سيلفيو رودريغيز ونويل في سبعينيات القرن الماضي الحركة الموسيقية الكوبية " نويفا تروفا".