في ذكرى ميلادها.. "غوغل" يحتفي بالفنانة المصرية كريمة مختار

كريمة مختار التي رحلت عام 2017، كانت واحدة من أكثر الفنانات اللائي تألقن بدور الأم، إذ أنها كانت تبدع في تجسيدها للسيدة المصرية البسيطة، التي توجه النصائح دائمًا لأبنائها هذا بجانب تدليلها لهم، ومحاولتها التخفيف عنهم جميع أعباء الحياة.ويعود الفضل في تلقيبها "ماما نونا" إلى إبداعها في تجسيد تلك الشخصية بالمسلسل المصري "يتربي في عزو" عام 2007، إذ استطاعت بخفة ظلها أن تدخل جميع البيوت المصرية والعربية، نتيجة حنانها الزائد وتدليلها المبالغ فيه لنجلها حمادة، الذي تخطى عمره الخمسين عاماً والذي جسد شخصيته الممثل المصري يحيى الفخراني.لكن اسمها الحقيقي ليس كريمة مختار، بل عطيات محمد البدري، ولدت في مدينة أسيوط في 16 يناير (كانون الثاني) عام 1934. حازت على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، لتعمل بعدها مع بابا شارو في برامج الأطفال بالإذاعة.