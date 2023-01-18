إليسا تخضع لعملية جراحية في اليد

وعلقت المطربة المصرية أنغام برسالة دعم عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: «تقومي بألف سلامة بإذن الله، يا حبيبتي، يا جميلة جوة وبرة».وكتبت كارول عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «إليسا، ترجعي بألف سلامة، حبيبتي».وعلقت نوال الزغبي على تغريدة إليسا قائلة: «سلامة قلبك».بينما غردت أصالة عبر تويتر قائلة: «ألف سلامة على قلبك، الله يعافيكي يا ألُّوستنا الغالية الحبيبة».وأعلنت إليسا أمس الثلاثاء، سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية في رحلة وصفتها بـ«السريعة»، للخضوع لجراحة قالت إنها «سهلة وصغيرة» في اليد، وطمأنت جمهورها مقدماً، مؤكدة أن الأمر برمته لا يستدعي القلق.إليسا نوهت أولاً بسفرها للولايات المتحدة الأمريكية، وفور وصولها، غردت عبر حسابها على موقع تويتر قائلة: «أنا في رحلة سريعة لإجراء عملية صغيرة وسهلة في ذراعي. لا داعي للقلق أو الذعر. شكراً لسؤالكم. أحبكم».وأكدت إليسا مشاركتها النجم مروان خوري في حفل خاص بيوم الحب سيُقام في لبنان يوم 11 من فبراير المقبل، وقالت إنها تشعر بحماس خاص للظهور مع مروان خوري مرة أخرى.