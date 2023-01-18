رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد زوجها ألكسندر بصورة مثيرة





السومرية نيوز- فن وثقافة



احتفلت النجمة العراقية رحمة رياض بعيد ميلاد زوجها الفنان ألكسندر علوم بصورة رومانسية جمعتهما عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أطلت ممسكة بيده قائلةً: "أسعد عيد ميلاد لأفضل شيء حدث لي، بارك الله فينا مع المزيد من السنوات الجميلة معًا، شكرًا لك على وجودك دائمًا من أجلي ودفعني دائمًا لأكون أفضل نسخة من نفسي أحبك".



حيث أطلت ممسكة بيده قائلةً: "أسعد عيد ميلاد لأفضل شيء حدث لي، بارك الله فينا مع المزيد من السنوات الجميلة معًا، شكرًا لك على وجودك دائمًا من أجلي ودفعني دائمًا لأكون أفضل نسخة من نفسي أحبك".