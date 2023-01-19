ولد في البصرة وأشتهر بشخصية "عذيب".. ماذا تعرف عن الفنان الراحل علي داخل؟

ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الخميس، الفنان العراقي علي داخل. وقالت النقابة في بيان، "لا حول ولا قوة الاّ بالله وإنّا لله وإنّا اليه راجعون.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنان علي داخل".سبب وفاة الفنان علي داخل كانت أثر تعرضه لوعكة صحية أجبرته على الدخول الى للمستشفى وتوفي بعد ذلك على أثرها.علي داخل فنان عراقي مسلم من مواليد محافظة البصرة وبدأ العمل المسرحي في العشرينيات من عمره بمراكز الشباب في محافظة ميسان عام 1976 وساعده ذلك ليرتقي على خشبة المسرح واستمر بهِ الحال بالتمثيل إلى عام 1997، وبدأ مسيرته الفنية "المميزة" من خلال المشاركة في مسلسل أشهى الموائد في مدينة القواعد سنة 1999 ميلادي.علي داخل ممثل عراقي شارك في العديد من الأعمال الفنية "المرموقة" على مستوى العراق والوطن العربي من أبرزها مسلسل "بيت الطين" و"ماضي يا ماضي" على شاشة السومرية ومسلسل المحلة، مسلسل فشافيش، وفوزي دق بابنا ووادي السلام والماز وعائلة خارج التغطية ومفتاح صار له جناح، فضلاً عن مساهماته في المسرح الشعبي العراقي لسنين طويلة.ودخل الفنان علي داخل كل منزل في العراق والوطن العربي من خلال أعماله الفنية "المميزة"، التي كان أشهرها مسلسل بيت الطين بأجزائها الاربعة بشخصية "عذيب".