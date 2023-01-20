اختفاء جوليان.. عمليات البحث مستمرة عن الممثل البريطاني

وأوضحت الناطقة باسم مكتب قائد الشرطة المحلية في مقاطعة سان برناردينو، مارا رودريغيز لوكالة فرانس برس، أن الممثل البالغ 65 عاما، والذي برز خصوصا في فيلمي "روم ويذ إيه فيو"، و"وورلوك"، فقد على جبل بالدي يوم الجمعة الفائت.عمليات البحث عن جوليان ساندز ما زالت متواصلة، وتُستخدم فيها مروحيات وطائرات مسيرة.الناطقة باسم مكتب قائد الشرطة المحلية في سان برناردينوويُعدّ هذا الجبل المسمى أيضا جبل سان أنطونيو، والذي يبلغ ارتفاعه 3068 مترا، أعلى قمة في سلسلة جبال سان غابرييل بالقرب من لوس أنجلوس.وتشكّل المنطقة وجهة مقصودة من عشاق الأنشطة المقامة في الهواء الطلق، لكن سلسلة العواصف التي ضربت كاليفورنيا أخيرا أدت إلى تساقط كميات كبيرة من الثلوج، مما جعلها خطرة.وشرعت فرق إنقاذ في عمليات بحث على الأرض، الجمعة، لكنها اضطرت إلى تعليقها مساء السبت بسبب مخاطر حصول انهيارات ثلجية.وذكرت الناطقة، أن "عمليات البحث متواصلة وتُستخدَم فيها مروحيات وطائرات مسيّرة دون طيّار عندما تتيح الأحوال الجوية ذلك".وأضافت "سنطلق عمليات بحث أرضية جديدة عندما يتحسن الطقس وعندما نستطيع ضمان سلامة فرقنا".ويقيم جوليان ساندز المولود في يوركشر بشمال إنكلترا، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وهو من هواة تسلّق الجبال.ومن أبرز إنجازات ساندز في هذا المجال، تسلقه سلسلة جبال الأنديس في مطلع تسعينيات القرن العشرين، وقد وجد نفسه عالقا فيها وسط عاصفة على ارتفاع يفوق ستة آلاف متر.وفي العام 2020، قال لصحيفة "الغارديان" البريطانية، إنه "يجد السعادة بالقرب من قمة جبل في صباح بارد جميل".وكانت سلطات مقاطعة سان برناردينو توقعت الأسبوع الفائت عبر "تويتر" ظروفا جوية حادة، ونبهت الأربعاء من خطورة النزهات على جبل بالدي خلال هذه الفترة حتى بالنسبة إلى المتمرسين، بسبب الرياح العاتية والجليد.ونفذت وحدات الإنقاذ في الأسابيع الأخيرة حوالى 12 عملية إنقاذ في المنطقة.ولقي شخصان على الأقل حتفهما بحوادث فيها، بينهما امرأة سقطت من ارتفاع يتجاوز 200 متر بفعل انزلاقها على الجليد.