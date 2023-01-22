تعرف على الفائزين بجوائز joy awards 2023 (فيديو)

لحظة تكريم معالي رئيس مجلس إدارة #هيئة_الترفيه @Turki_alalshikh للأستاذ وليد آل إبراهيم وحصوله على جائزة #صناع_الترفيه الماسية في حفل #JoyAwards ❤️🔥✨#موسم_الرياض #JoyAwards2023 pic.twitter.com/vCYldSY2qw
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 21, 2023
لحظة تكريم معالي رئيس مجلس إدارة #هيئة_الترفيه @Turki_alalshikh للأستاذ وليد آل إبراهيم وحصوله على جائزة #صناع_الترفيه الماسية في حفل #JoyAwards ❤️🔥✨#موسم_الرياض #JoyAwards2023 pic.twitter.com/vCYldSY2qw
لقطات للنجوم وكبار الفنَّانين في حفل توزيع جوائز #صناع_الترفيه الأضخم #JoyAwards 😍❤️#موسم_الرياض #JoyAwards2023 pic.twitter.com/WOQA3X1EKH
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 21, 2023
لقطات للنجوم وكبار الفنَّانين في حفل توزيع جوائز #صناع_الترفيه الأضخم #JoyAwards 😍❤️#موسم_الرياض #JoyAwards2023 pic.twitter.com/WOQA3X1EKH
النجوم الفائزين بجوائز #صناع_الترفيه في حفل #JoyAwards 😍❤️✨#موسم_الرياض #JoyAwards2023 pic.twitter.com/DpVjj2KSJh
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 21, 2023
النجوم الفائزين بجوائز #صناع_الترفيه في حفل #JoyAwards 😍❤️✨#موسم_الرياض #JoyAwards2023 pic.twitter.com/DpVjj2KSJh
لقطات لعمالقة الفن من جميع أنحاء العالم العربي في حفل توزيع جوائز #JoyAwards 🤩#صناع_الترفيه#موسم_الرياض#JoyAwards2023 pic.twitter.com/eNpiA3wcXg
— موسم الرياض | Riyadh Season (@RiyadhSeason) January 21, 2023
لقطات لعمالقة الفن من جميع أنحاء العالم العربي في حفل توزيع جوائز #JoyAwards 🤩#صناع_الترفيه#موسم_الرياض#JoyAwards2023 pic.twitter.com/eNpiA3wcXg