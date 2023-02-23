انتقادات "حادة" بعد حصول زهراء بن ميم على الجنسية العراقية.. هل يجوز لها ذلك؟

الممثلة التونسية (زهراء بن ميم) تحصل على الجنسية العراقية ؛ و هذا حق لان والدتها عراقية.
لكن أليس حق آلاف الاخرين مثل قضيتها ان يحصلوا على الجنسية العراقية !
أم ان الممثلين لهم شأن خاص ؟
الدستور المادة ١٨/ثانيا:- يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون. pic.twitter.com/qRPB7IWpFj
— مجتهد كوردستان☀️ (@MujtahidKURD) February 23, 2023
الممثلة التونسية (زهراء بن ميم) تحصل على الجنسية العراقية ؛ و هذا حق لان والدتها عراقية.
لكن أليس حق آلاف الاخرين مثل قضيتها ان يحصلوا على الجنسية العراقية !
أم ان الممثلين لهم شأن خاص ؟
الدستور المادة ١٨/ثانيا:- يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون. pic.twitter.com/qRPB7IWpFj