انتقادات "حادة" بعد حصول زهراء بن ميم على الجنسية العراقية.. هل يجوز لها ذلك؟

السومرية نيوز – فن



أعلنت مؤخراً الفنانة زهراء بن ميم حصولها على الجنسية العراقية، ما اثار العديد من ردود الأفعال "الغاضبة" عبر مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.



وقالت بن ميم في منشور لها على صفحتها الرسمية على الانستغرام، تابعته السومرية نيوز، "اريد اشارككم فرحتي ورا أربع سنين وتلث شهور بضبط واخيرا استلمت البطاقة الموحدة والجنسية العراقية"، مضيفة، "سنين طويلة كلش ومعاملات صعبة ومعقدة بين البلدين العراق وتونس والحمد لله اخذتها. كما تابعت، "أحب أرحب بنفسي كمواطنة عراقية حرة كلي فخر اليوم ان أصبح من حاملي الجنسية العراقية".



*ردود الفعل

في مواقع التواصل الاجتماعي حصل جدلاً كبيراً وردود أفعال عديدة على هذا الخبر، ولم تكن تلك الردود في إطار الرفض أو الامتعاض من منحها الجنسية، بل كانت تطالب بمنح الجنسية العراقية إلى فنانين آخرين من الجنسية غير العراقية، قضوا سنوات طوال في العراق ولهم بصمات راسخة في ذاكرة الشعب العراقي.



وقال أحد المدونين غبر منصة تويتر، ان "الممثلة التونسية (زهراء بن ميم) تحصل على الجنسية العراقية؛ وهذا حق لان والدتها عراقية، لكن أليس حق آلاف الاخرين مثل قضيتها ان يحصلوا على الجنسية العراقية! أم ان الممثلين لهم شأن خاص؟



وأضاف، "الدستور المادة ١٨/ثانيا:- يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون. وقال أحد المدونين غبر منصة تويتر، ان "الممثلة التونسية (زهراء بن ميم) تحصل على الجنسية العراقية؛ وهذا حق لان والدتها عراقية، لكن أليس حق آلاف الاخرين مثل قضيتها ان يحصلوا على الجنسية العراقية! أم ان الممثلين لهم شأن خاص؟وأضاف، "الدستور المادة ١٨/ثانيا:- يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون.

الممثلة التونسية (زهراء بن ميم) تحصل على الجنسية العراقية ؛ و هذا حق لان والدتها عراقية.



لكن أليس حق آلاف الاخرين مثل قضيتها ان يحصلوا على الجنسية العراقية !



أم ان الممثلين لهم شأن خاص ؟



الدستور المادة ١٨/ثانيا:- يعد عراقيا كل من ولد لاب عراقي او لام عراقية، وينظم ذلك بقانون. pic.twitter.com/qRPB7IWpFj — مجتهد كوردستان☀️ (@MujtahidKURD) February 23, 2023

وبعد ذلك، عمار زهير، نجل الفنان زهير محمد رشيد، علق على حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية بتدوينة أرفق فيها صورته مع والده، قائلاً: "أبي وجدي ولدوا في العراق.. خدمنا البلد ولحد الآن مكتوب في هويتي لاجئ". وبعد ذلك، عمار زهير، نجل الفنان زهير محمد رشيد، علق على حصول الفنانة زهراء بن ميم على الجنسية العراقية بتدوينة أرفق فيها صورته مع والده، قائلاً: "أبي وجدي ولدوا في العراق.. خدمنا البلد ولحد الآن مكتوب في هويتي لاجئ".



إلى ذلك، استغل جمع من المدونين العراقيين، قضية منح الفنانة زهراء بن ميم (من أم عراقية وأب تونسي) الجنسية العراقية، بالمطالبة بمنح الفنان محمد حسين عبد الرحيم (فلسطيني الجنسية ويقيم في العراق منذ عشرات السنين)، الجنسية العراقية أيضاً. إلى ذلك، استغل جمع من المدونين العراقيين، قضية منح الفنانة زهراء بن ميم (من أم عراقية وأب تونسي) الجنسية العراقية، بالمطالبة بمنح الفنان محمد حسين عبد الرحيم (فلسطيني الجنسية ويقيم في العراق منذ عشرات السنين)، الجنسية العراقية أيضاً.



*رأي قانوني

وبعد التواصل مع الخبير القانوني علي التميمي، قال انه "لا يمكن أن تمنح الجنسية للأجنبي الذي يتزوج من عراقية في الخارج الا إذا أقام في العراق لمدة 5 سنوات.



وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، انه "وفق قانون الجنسية العراقي ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ يمكن قبول ومنح الجنسية للأجنبي المتزوج من عراقية على ان يقيم في العراق مدة لا تقل عن خمسة سنوات ودخل العراق بصورة مشروعه".



وأضاف، ان "مدة الاقامة العادية المطلوبة لمنح الجنسية فهي عشر سنوات واغلب دول العالم تفرض هذه المدة من الاقامة لمعرفة سلوك الشخص ومدى انسجامه في المجتمع".



وتابع، انه "لا يمكن أن تمنح الجنسية للأجنبي الذي يتزوج من عراقية في الخارج الا إذا أقام في العراق وان لا تقل الاقامة عن 5 سنوات وحسن السيرة والسلوك وغير مطلوب أو محكوم جزائيا".



ولفت الخبير القانوني ان "تعديل لهذا القانون يحتاج ان يضع بعين الاعتبار كثرة المجرمين والمطلوبين دوليا والذين قد يتحايلوا للحصول على الجنسية العراقية، فلا يمكن مثلا ان تكون مدة الاقامة سنة واحدة لان ذلك غير معتمد في اي بلد من العالم". وبعد التواصل مع الخبير القانوني علي التميمي، قال انه "لا يمكن أن تمنح الجنسية للأجنبي الذي يتزوج من عراقية في الخارج الا إذا أقام في العراق لمدة 5 سنوات.وقال التميمي في حديث للسومرية نيوز، انه "وفق قانون الجنسية العراقي ٢٦ لسنة ٢٠٠٦ يمكن قبول ومنح الجنسية للأجنبي المتزوج من عراقية على ان يقيم في العراق مدة لا تقل عن خمسة سنوات ودخل العراق بصورة مشروعه".وأضاف، ان "مدة الاقامة العادية المطلوبة لمنح الجنسية فهي عشر سنوات واغلب دول العالم تفرض هذه المدة من الاقامة لمعرفة سلوك الشخص ومدى انسجامه في المجتمع".وتابع، انه "لا يمكن أن تمنح الجنسية للأجنبي الذي يتزوج من عراقية في الخارج الا إذا أقام في العراق وان لا تقل الاقامة عن 5 سنوات وحسن السيرة والسلوك وغير مطلوب أو محكوم جزائيا".ولفت الخبير القانوني ان "تعديل لهذا القانون يحتاج ان يضع بعين الاعتبار كثرة المجرمين والمطلوبين دوليا والذين قد يتحايلوا للحصول على الجنسية العراقية، فلا يمكن مثلا ان تكون مدة الاقامة سنة واحدة لان ذلك غير معتمد في اي بلد من العالم".

- زهرة بن ميم

(مواليد 30 كانون الثاني 1988) هي ممثلة ومقدمة برامج وعارضة أزياء عراقية تونسية. اشتهرت بدورها في هوى بغداد.



ولدت في بغداد لأب تونسي وأم عراقية من الديوانية، عاشت في بغداد حتى سن السادسة ثم هاجرت مع والدها إلى دمشق في سوريا حيث عاشت ثلاثة عشر عامًا أكملت خلالها دراستها، في عام 2007، هاجرت إلى تونس حيث بدأت حياتها المهنية.



بدأت حياتها المهنية كعارضة أزياء فقد ظهرت في الفيديوهات الموسيقية والإعلانات في عام 2009، في عام 2011، أصبحت مذيعة ومنتجة تعمل مع قنوات تلفزيونية تونسية، في عام 2017، تحولت إلى التمثيل في أول دور لها في المسلسل التلفزيوني التونسي "الدوامة"، وكان أبرز دور لها في المسلسل التلفزيوني العراقي هوى بغداد الذي بث عام 2019، حيث ظهرت مع الممثل الأمريكي إيسر ويست، وحصلت على جائزة الهلال الذهبي لأفضل ممثلة عراقية شابة.