بسلسلة من الأرقام القياسية.. شاكيرا و بيزاراب يصنعان التاريخ بعد الاغنية الأخيرة

السومرية نيوز – فن



صنع شاكيرا و بيزاراب التاريخ، بمسار لاتيني تصدر المخططات بطريقة لم تشهدها أي أغنية من قبل.





"BZRP Music Sessions Vol. 53" تم إصداره على موقع YouTube في 12 يناير وسرعان ما ترك بصمته في التاريخ.



وسجلت الأغنية الرقم القياسي للمسار اللاتيني الأكثر مشاهدة على YouTube في 24 ساعة بـ 63.000.000 ثم أصبحت أسرع مسار لاتيني يصل إلى 100 مليون مشاهدة على YouTube. المطربة الكولومبية والدي جي الأرجنتيني البالغ من العمر 24 عامًا والمنتج - الاسم الحقيقي غونزالو جوليان كوندي - لديهما الكثير للاحتفال به ليس فقط بعد فوزهما بالمركز الأول معًا، ولكن أيضًا أربعة ألقاب في موسوعة غينيس للأرقام القياسية."BZRP Music Sessions Vol. 53" تم إصداره على موقع YouTube في 12 يناير وسرعان ما ترك بصمته في التاريخ.وسجلت الأغنية الرقم القياسي للمسار اللاتيني الأكثر مشاهدة على YouTube في 24 ساعة بـ 63.000.000 ثم أصبحت أسرع مسار لاتيني يصل إلى 100 مليون مشاهدة على YouTube.

ولم يكن نجاحها حصريًا على YouTube على الرغم من أنه حصل أيضًا على الرقم القياسي لمعظم المسارات اللاتينية المتدفقة على Spotify في 24 ساعة مع 14393342 مسرحية من قبل المعجبين.



وبحلول نهاية الأسبوع الأول، ارتفع هذا الرقم إلى 80646962 مثيرًا للإعجاب، مما جعل الأغنية أيضًا المسار اللاتيني الأكثر بثًا على Spotify في أسبوع واحد.



للاحتفال بإنجازاتهم المذهلة، تم الترحيب بالثنائي خلف الكواليس في The Tonight Show بطولة جيمي فالون من قبل المحكم الرسمي مايكل إمبريك ، الذي قدم لهما شهادات غينيس للأرقام القياسية، قبل أن يصعدا إلى خشبة المسرح لأداء تاريخهما معًا.



وأصبحت جلسات الموسيقى في Bizarrap واحدة من أكبر المنصات الناطقة باللغة الإسبانية، مع وجود 19.1 مليون مشترك على YouTube.



ولقد تعاون مع سلسلة من الأعمال الموسيقية الضخمة للمسلسل، وحصد كل منها عشرات، بل مئات الملايين من المشاهدات.



ويعد بيزاراب، أول فنان من الأرجنتين يصل إلى المركز الأول على قوائم الأغاني العالمية المدمجة، وهو إنجاز حققه الآن مرتين في سبعة أشهر فقط.



أمضى شهرين في المرتبة الأولى مع "Quevedo: Bzrp Music Sessions، Vol. 52 "ووصل إلى الصدارة مرة أخرى مع تسجيل" Shakira: Bzrp Music Sessions، Vol. 53.".





كما حازت شاكيرا، صانعة الأغاني "Hips Don't Lie" ، على المركز الأول في مخطط Billboard's Latin Airplay من قبل فنانة بفضل أغنيتها الجديدة.



وأصبح هذا رقمها الثاني عشر على الرسم البياني.



كما أصبحت أول فنانة تحل محل نفسها في المرتبة الأولى على مخطط Billboard's Latin Airplay عندما “BZRP Music Sessions Vol. 53” خلع“Monotonía”، دويتو لها مع Ozuna.



وأمضت شاكيرا أيضًا أكثر الأسابيع تراكمًا في المركز الأول على مخطط Billboard's Hot Latin Songs من قبل فنانة لديها 67 ضخمًا في المجموع.





جلبت الأغنية أيضًا تسجيلات شاكيرا لـ:

أكثر 10 أغاني على مخطط Billboard's Hot Latin Songs لفنانة - 33

أكثر 10 أغاني على مخطط Billboard's Latin Airplay لفنانة - 35

المركز الأول في مخطط Billboard's Latin Pop Airplay من قبل فنانة - 21

أكثر 10 أغاني على مخطط Billboard's Latin Pop Airplay لفنانة - 39

المركز الأول في مخطط مبيعات الأغاني الرقمية اللاتينية في Billboard - 13

أول مطربة تظهر لأول مرة في قائمة أفضل 10 بيلبورد هوت 100 بمسار باللغة الإسبانية



وأخيرًا، حصلت أيضًا على الرقم القياسي لمعظم مخططات Billboard التي تصدرتها مسار باللغة الإسبانية لفنانة بـ 15.



وهذا يعني أن هذه الأغنية جمعت أربع أسطوانات لشاكيرا وبيزاراب، مع 10 أخرى لشاكيرا.