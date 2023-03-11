سيلينا غوميز المرأة الأكثر متابعة على انستغرام

تتصدر سيلينا قائمة النساء اللواتي حصدن أكثر نسبة متابعة على صفحتها على انستغرام، بأكثر من 397 مليون متابع.. هذا الرقم ازداد في الأيام الماضية إذ حققت في أسبوع واحد فقط نحو عشرة ملايين متابع، وبالتالي طريق سيلينا نحو الـ 400 مليون لم يعد بعيداً.في اذار الماضي 2022، استطاعت سيلينا أن تتصدر قائمة الفنانات وتكون أول فنانة تحقق 300 مليون متابع على انستغرام، أي أن متابعي سيلينا ازدادوا في غضون عام نحو 96 مليون حساب.وحتى اليوم لا تزال سيلينا تتصدر المرتبة الأولى ان كان بين النساء أو الرجال في مجال الفن من ناحية عدد المتابعين على انستغرام.في قائمة النساء، يأتي في المرتبة الثانية بعد سيلينا، كايلي جينر التي وصلت إلى 380 مليون متابع.أريانا غراندي تأتي في المرتبة الثالثة كأكثر النساء متابعةً على انستغرام، تليها كيم كارداشيان التي حصدت المرتبة الرابعة بـ 347 مليون متابع.بيونسيه في طريقها إلى الـ 300 متابع، فهي تأتي في المرتبة الخامسة بـ 299 مليون متابع.