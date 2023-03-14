لهذا السبب غاب توم كروز عن حفل الأوسكار

وأشارت التقارير عقب الحفل إلى أن غيابه كان بسبب عدم تمكنه من ترك موقع تصوير فيلمه Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II في المملكة المتحدة، إلا أن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كشفت عن سبب آخر لعدم حضوره.وأوضحت الصحيفة أن كروز لم يحضر الحفل، لتجنب الدخول في مواجهة محرجة مع زوجته السابقة النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، وذلك بعد طلاقهما المرير قبل أكثر من 20 عامًا.وأضاف مصدر مطلع: "توم لم يكن هناك، لأنها كانت هناك، ولم يكن يريد خوض مجادلات أخرى".وأشارت مصادر أخرى إلى أن غياب كروز لم يكن شخصيًا، ويعود لوجود صعوبة في تنظيم جدول أعماله، رغم أنهم لم يردوا تحديدًا على الادعاءات بأن غيابه كان مرتبطًا بوجود كيدمان.وانفصل توم كروز ونيكول كيدمان العام 2001، ولديهما طفلان بالتبنّي وهما كونور (28 عامًا) وإيزابيلا (30 عامًا)