بإطلالة جريئة.. نادية الجندي تثير الجدل وتتصدر التريند

أطلت الممثلة المصرية، نادية الجندي، بفستان قصير أسود، خلال حلولها ضيفة على برنامج “حبر سري” مع الاعلامية أسما إبراهيم، ونشرت العديد من الصور من الكواليس، وبدت في غاية الجمال، وتغزل بها الجمهور على الرغم من ان البعض رأى ان الفستان قصير للغاية بالنسبة لعمرها.



وتفاعل معها عدد من نجوم الفن، حيث كتبت غادة عادل: "قمر ما شاء الله". فيما كتبت سمية الخشاب: "قمر ربنا يحميكي".

بينما جاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "ونقول بسم الله ونطلع ترند كمان وكمان نجمة الجماهير.. جماهيرك مشتاقين لك"، "محبوبة الجماهير دايما منورة بشكلها وبالابتسامة الحلوة"، "ما شاء الله عسل ما تغيرتي"، "قمر وشيك دايما يا نجمة النجوم "، "أحلى نادية".

يذكر ان آخر اعمال نادية الجندي مسلسل “سكر زيادة”، الذي عُرض في شهر رمضان 2020، وشاركها في البطولة نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، تأليف أمين جمال، إخراج وائل إحسان. هذا ويطالب الجمهور دوماً بأعمال جديدة لها.

وكان أخر أعمال نادية الجندي في السينما فيلم "الرغبة" 2002، بطولة إلهام شاهين، ياسر جلال، صلاح عبدالله، صفوة، إخراج علي بدرخان.