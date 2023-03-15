بعد 36 جلسة إشعاع وكيماوي.. دينا حايك تعلن تعافيها من السرطان (فيديو)

أعلنت الفنانة اللبنانية دينا حايك تعافيها من سرطان الثدي بعد عام من إصابتها، وذلك بعد خضوعها لـ 20 جلسة علاج إشعاعي، و16 جلسة علاج كيماوي.







وظهرت دينا حايك في لقاء تلفزيوني، معلنة تعافيها من سرطان الثدي.



وعلقت دينا حايك على تعافيها قائلة: "أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال هالفترة أن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تمامًا وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا".



وأضافت الفنانة اللبنانية: "تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية، وأوقات بكيت وزعلت أكيد، ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان وهاي حقيقة، وكنت بحاول اتجنبه دايمًا".

وكانت الفنانة اللبنانية قد أطلت في تشرين الثاني الماضي مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، معتمرة شعرًا مستعارًا قصيرًا باللون البني الغامق "باروكة". وكان إعلاميون لبنانيون قد كشفوا في تشرين الأول الماضي إصابة مواطنتهم الفنانة دينا حايك بسرطان الثدي، وذلك بعد غيابها لمدة عن الأنظار.وظهرت دينا حايك في لقاء تلفزيوني، معلنة تعافيها من سرطان الثدي.وعلقت دينا حايك على تعافيها قائلة: "أنا بعلن شفائي من سرطان الثدي بعد سنة كاملة و20 جلسة علاج بالإشعاع و16 جلسة كيماوي واتعلمت خلال هالفترة أن الصحة أهم شيء في الحياة لأن من غيرها الحياة بتقف تمامًا وكلنا بنقول الصحة أهم شيء ولكن هل مجرد كلام ولا حاسين به فعلًا".وأضافت الفنانة اللبنانية: "تعلمت الصبر خلال رحلتي مع السرطان وكنت بكون تعبانة من المرض ولكني بحاول أبقى إيجابية، وأوقات بكيت وزعلت أكيد، ولكني اكتشفت أن الزعل بيزود المرض والسرطان وهاي حقيقة، وكنت بحاول اتجنبه دايمًا".وكانت الفنانة اللبنانية قد أطلت في تشرين الثاني الماضي مع الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، معتمرة شعرًا مستعارًا قصيرًا باللون البني الغامق "باروكة".

وخلال الحلقة، تحدثت دينا عن اللحظة التي عرفت فيها أنها مصابة بالمرض الخبيث، حيث قالت إن موعد فحوصاتها الدورية كان مقررًا في أيلول 2022، لكن بفضل العناية الإلهية، ذهبت لإجرائها قبل موعدها بـ 6 أشهر، فتبين أنها مصابة بسرطان الثدي في مراحل متقدمة.



وبينت دينا حايك أن نوع السرطان الذي أصابها "عنيف" و"سريع الانتشار"، إلا أن الأطباء أخبروها أنها اكتشفته في الوقت المناسب، وسارعوا لإجراء عملية استئصال موضعي للورم، ولاحقًا تم إخضاعها لجلسات العلاج الكيمي