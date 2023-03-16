مشاهير العراق يتجولون في شوارع بغداد في "تك تك رمضان"

"تك تك رمضان" برنامج متجوّل في بغداد تقوده أنغام وتصطحب معها ضيفاً مشهوراً في الوسط الفني أو السياسي أو الإعلامي. يجولان معاً في أحياء وشوارع العاصمة الصاخبة بالأجواء الرمضانية ويعيشان لحظات مرح وتسلية وضحك في هذه التجربة الفريدة من نوعها.يتضمن البرنامج حواراً عن حياة الضيف الشخصية والمهنية، كما ينقل اللحظات العفوية من غناء وتفاعل مع أجواء الشارع والضحك التي يعيشها مع أنغام.في "تك تك رمضان" يخرج الضيوف من إطار شخصيتهم المعتادة لنشاهدهم في مواقف ولحظات لم نراها من قبل.. فهل يفصحون عن أسرارهم عند ابتعادهم عن جو الجدية المطلقة ودخولهم جو من العفوية والمصارحة؟!تابعونا طيلة الشهر الفضيل على شاشة السومرية لنكتشف معاً أسرار مشاهيرنا ونشاهدهم كما لم نراهم من قبل!انقرلمشاهدة جميع حلقات البرنامج متى تريد.