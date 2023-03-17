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كل ما تريد معرفته عن الممثلة التركية "شيفال سام": مشهورة عربياً

فن وثقافة

2023-03-17 | 02:52
كل ما تريد معرفته عن الممثلة التركية &quot;شيفال سام&quot;: مشهورة عربياً
875 مشاهدة

السومرية نيوز - فن

تمكنت الممثلة والمغنية التركية شيفال سام من حجز مكان لها بين أشهر النجوم الأتراك لدى الجمهور العربي، بعد أن تألقت بدور "إندر"، وهي أحد الشخصيات الرئيسية في مسلسل "التفاح الحرام، الذي وصل إلى جزئه الخامس، وما زال يعرض إلى غاية الآن، في القنوات التركية.

وكانت بداية شيفال سام في مجال التمثيل، قبل أن تتجه للغناء، سيراً على خُطى والدتها الممثلة والمغنية ليمان سام، التي كانت تعد من بين أشهر نجوم تركيا من أبناء جيلها آنذاك.

وبالإضافة إلى حياتها المهنية، فإن حياة شيفال تعتبر كذلك مثيرة للاهتمام، بالرغم من أنها ليست من الفنانين الذين يشاركون الكثير عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

شيفال سام.. ترعرعت وسط عائلة فنية
وُلدت شيفال سام في مدينة إسطنبول يوم 11 نوفمبر عام 1973، وقد ترعرعت وسط عائلة فنية بامتياز، فوالدها هو المغني سليم سام، ووالدتها المغنية والممثلة ليمان سام.

عاشت شيفال وأختها الكبرى، التي تحمل اسم شاهيناز، بعيداً عن والدهما، وذلك بعد انفصاله عن زوجته، وعمرها لم يتجاوز الست سنوات.

في مرحلة الثانوية التحقت شيفال بالمدرسة المهنية قسم الترميم، ثم درست في كلية الفنون الجميلة بجامعة مرمرة، قسم الجرافيك، وحصلت على درجة الماجستير.

شجعت فريق بشكتاش فتزوجت أحد لاعبيه
عندما كانت شيفال سام تدرس في مرحلة الثانوية، كانت من أشد المعجبين والمشجعين لفريق كرة القدم بشكتاش، إذ تمكنت من زيارة النادي وعمرها لم يتجاوز 14 سنة، وذلك لإجراء مقابلة مع اللاعب ميتين تكين، الذي كان يلعب في مركز جناح مع الفريق.

وفي الوقت الذي صرح فيه اللاعب التركي في نفس المقابلة بأنه لا يفكر في الزواج، ويركز بشكل خاص على مساره الكروي، إلا أن الأمر قد اختلف، بعد أن تمكنت شيفال من خطف قلبه، وتم الزواج بينهما سنة 1993.

استمر زواج هذا الثنائي إلى غاية سنة 1999، ونتج عنه طفل واحد، هو طارق تيكين، الذي أصبح واحداً من بين أشهر نجوم التمثيل في تركيا، في وقتنا الحالي.

كانت بداية شيفال سام في عالم التمثيل، عندما شاركت لأول مرة في مسلسل حمل عنوان "سوبر بابا" سنة 1993، وقدمت شخصية دينيز، وقد استمر هذا العمل إلى غاية سنة 1997.

وفي سنة 1996، شاركت في مسلسل آخر بدور البطولة، حمل عنوان "فريدة"، هو نفسه اسم الشخصية التي لعبتها في هذا العمل.

ومنذ ذلك حين، تمكنت شيفال من إثبات اسمها في عالم التمثيل، وشاركت في عدد كبير من المسلسلات الشهيرة، أبرزها نذكر منها "تحت النجوم"، و"الوردة البيضاء"، و"حكايات عجيبة"، و"العلبة السوداء".

كما كان لها العديد من المشاركات السينمائية، أولاها كانت سنة 2002 من خلال فيلم "النوارس وإسطنبول"، ثم "أبيض وأسود" سنة 2010، وكذلك الفيلم الإيراني التركي "ذاكرة الحصان الأسود" سنة 2015، وآخرها كان فيلم "القلب القوي" من إنتاج منصة نتفليكس.

أغانٍ بكل الألوان
بدأت شيفال سام مسيرتها الموسيقية سنة 2006، من خلال ألبوم حمل عنوان "Sek"، تضمن 20 أغنية، وفي سنة 2007 أصدرت ألبوماً ثانياً بعنوان "أسرار إسطنبول"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي عرفته أغانيها الأولى.

ومن أجل مخاطبة الجمهور التركي كافة من جميع الجهات، أصدرت ثالث ألبوم لها سنة 2008، يحمل عنوان "البحر الأسود، يحتوي على 16 أغنية من التراث الشعبي لمنطقة البحر الأسود في تركيا.

وبعد ذلك، وفي سنة 2010، انتقلت إلى عالم آخر، من خلال ألبوم يحاكي أغاني "الأرابيسك" خلال سنوات السبعينات، وهي شبيهة باللون الطربي العربي، إذ استخدمت فيه آلات موسيقية تقليدية مثل تلك التي كانت تستعمل قديماً في هذا اللون الموسيقي.

ولأنها عُرفت بأنماط موسيقية مختلفة، قدمت شيفال سنة 2012 ألبوماً آخر، استغرق منها سنتين من التحضير، استعملت فيه موسيقى التانجو، الحديثة والكلاسيكية التي تمزج بين تركيا والعالم.

بعد سلسلة من الحفلات الناجحة، والأعمال التمثيلية المختلفة، قدمت شيفال سام ألبوماً جديداً سنة 2015، يحمل عنوان "رائحة التراب"، وبعد ذلك أصدرت ألبوماً خاصاً بالأطفال بعنوان "Nanninom"، ليكون آخر أعمالها الغنائية هو الجزء الثاني من ألبوم "البحر الأسود"، وذلك سنة 2022.

وبعيداً عن الألبومات، قدمت شيفال العديد من الأغاني المنفردة، ابتداء من سنة 2017، من بينها " ليكن عشقاً"، و"الحياة تستمر".

أحداث مسلسل "التفاح الحرام" بطولة شيفال سام
يمكن اعتبار مسلسل "التفاح الحرام" هو السبب الحقيقي وراء شهرة شيفال سام في الوطن العربي، بعد أن شاركت فيه بدور البطولة، إلى جانب الممثلة الشابة ايدا ايجي.

ومنذ الموسم الأول، الذي عرض سنة 2018، تمكن هذا المسلسل بمختلف شخصياته، أبرزها شخصية "إندر"، و"يلديز"، من جذب اهتمام الجمهور، وذلك لأن أحداثه تدور في قالب كوميدي درامي اجتماعي، ويبرز تضارب الخير والشر، وكيف يمكن للمصالح الخاصة، والجري وراء المال، أن يبني سعادة شخص، على حساب شخص آخر.

وتدور قصة "التفاح الحرام" في مدينة إسطنبول، إذ تكون شيفال سام "إندر"، متزوجة من رجل أعمال غني، يحمل اسم خالد أرجون، يؤدي دوره الممثل طلعت بولوت.

إلا أن طمع فتاة شابة في العشرينيات من عمرها، وهي "يلديز"، في أن تصبح غنية، سيجعلها توقع زوج إندر في حبها، ليتزوجها، ويقوم بتطليق زوجته الأولى، ويحرمها من كل أمواله، بعد اكتشافه العديد من الخبايا حولها، بمشاركة زوجته الجديدة.

وفي المواسم الأربعة الأخرى، تتغير الأحداث، بعد أن يقوم خالد أرجون بتطليق زوجته الثانية، والزواج من أخرى، لتقوم "إندر" و"يلدز" بالاتحاد ضده، وضد زوجته الثالثة، لتتحول الأحداث إلى قالب درامي كوميدي.

"التفاح الحرام" في موسمه الأخير
في أحدث تصريح لها، أكدت شيفال سام أن الموسم الخامس من "التفاح الحرام"، الذي ما زال يعرض خلال سنة 2023، سيكون هو الموسم الأخير من المسلسل.

وأكدت خلال المقابلة الصحفية التي أجرتها في شهر مارس من نفس السنة، أن فريق العمل شرع في تصوير الحلقات الأخيرة أخيراً.

وأضافت في ذات التصريح، معلقة على موضوع الزلزال الذي ضرب الجنوب التركي :"نحن نمر بأوقات عصيبة، وأقدم أحر التعازي لكل البلاد، وأتمنى أن ما حصل لا يتكرر مرة أخرى".

ثم أكدت أنها تحاول المساعدة ما أمكن في حملات التبرع، لذلك فهي ستقيم حفلاً غنائياً يوم 30 مارس 2023، وسيعود دخله للمحتاجين من العائلات المتضررة بالزلزال، مشيرة إلى أنها تتمنى إقامة حفلات أخرى، لتساعد عدد أكبر من المحتاجين.
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