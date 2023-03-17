أحداثٌ تحبس الأنفاس.. "النار بالنار" وصراعٌ بين المعتقدات في رمضان على السومرية

تدور غالبية أحداث "النار بالنار" في حارة شعبية ويتناول قضية اللجوء السوري في لبنان بشكلٍ أساسي. فمريم هي الشخصية الرئيسية والمحورية في القصة التي يقع في حبها كل من عمران المرابي الذي يستغل الناس لمصالحه الشخصية والمادية، وعزيز مدرّس البيانو الذي يحقد على جميع السوريين. فتدور الحكاية في فلك "مثلث الحب" حيث يؤدي وجود مريم في بيئتي كل من عمران وعزيز إلى خلق تحولات في تكوينات الرجلين وبالتالي إلى خلق صراعٍ بينهما.إلى أن يظهر نضال زوج مريم العائد من الإعتقال وتتبدل مجريات الأحداث التي تتحول من قضية خيانة إلى جريمة قتلٍ غامضة إلى افتراق الأحياء.التشويق لن يغيب ثانية عن أحداث مسلسل "النار بالنار" الذي تتابعونه على السومرية طيلة الشهر الفضيل.يشارك في البطولة كل من طوني عيسى وزينة مكي وطارق تميم وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج محمد عبد العزيز.