بعد ما طلبته منها في حفلهما.. أحلام تقرر إهداء أنغام عقد ألماس (فيديو)

عسل 😭🤍🤍@Angham | @AhlamAlShamsi #ليلة_صوت_مصر pic.twitter.com/64XOiCtwBn
— 𝐀𝐛𝐝𝐮𝐥𝐥𝐚𝐡 🇸🇦 (@_iopx8) March 17, 2023
عسل 😭🤍🤍@Angham | @AhlamAlShamsi #ليلة_صوت_مصر pic.twitter.com/64XOiCtwBn
وااااي يفداها كل شي اقسم بالله ما سمعتها 😭😭😂😂😂😂😂يجيك واحد مثله https://t.co/0Tw6ThO2nO
— A H L A M ~ ♥️ 2023 (@AhlamAlShamsi) March 18, 2023
وااااي يفداها كل شي اقسم بالله ما سمعتها 😭😭😂😂😂😂😂يجيك واحد مثله https://t.co/0Tw6ThO2nO
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A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)
A post shared by Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)