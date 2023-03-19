من اعماله "افتح يا سمسم".. وفاة مخرج سينمائي عراقي

وذكر بيان للنقابة، أن "نقابة الفنانين العراقيين المركز العام تنعى الفنان ثامر الزيدي الذي وافاه الأجل عن عمر ناهز 80 في مغتربه المجري".وأضاف البيان: "أكمل الزيدي دراسته الفنية في معهد الفنون الجميلة ببغداد عام 1961 ليعمل معلماً ومسرحياً ومؤسساً لفرقة مسرح بعقوبة التي قدمت أعمالاً مسرحية و تمثيليات تلفزيونية، لينتقل بعد ذلك إلى بغداد ليواصل فيها عمله المسرحي والفني".وتابعت النقابة: "وفي نهاية سبعينيات القرن الماضي ونتيجة معارضته للنظام الدكتاتوري، اضطر الهروب من العراق ليعمل في عدد من العواصم ويستقر في النهاية في العاصمة المجرية، بودابست".مشيرة إلى أنه "عمل في التلفزيون المجري ليقدم مجموعة من أفلام الكارتون السينمائية. أما أهم عمل قدمه في هذا الإطار فهو فيلم الكارتون (حي بن يقضان)، والذي فاز بعدد من الجوائز العربية".ويعتبر الزيدي صاحب فكرة وإخراج أول فيلم عربي كارتوني طويل "حي بن يقظان" الذي فاز بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي للأطفال بالجائزة الأولى وهي جائزة الجمهور، وكذلك بجائزة وزارة الثقافة المصرية.وقدم أهم الأعمال في مجال الرسوم المتحركة، المسلسل المعروف والمشهور "إفتح يا سمسم"، ومسلسل "إفتح أبوابك يا وطني "، وأفلام كارتون لبرنامج "صحتك وسلامتك" وأفلام تثقيفية وصحية وأغاني وأفلام كارتونية لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك.وفيلمه الأخير هو "أصيلة" وعرض في مهرجان "ترابيكا" الأمريكي في الدوحة بإشراف الممثل روبرت دينيرو وفاز بجائزة الجمهور وجائزة وزارة الثقافة في مهرجان القاهرة لسينما الطفل في دورته العشرين .