عضو ثانٍ من فرقة BTS يلتحق بالخدمة العسكرية

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء أن المغني تجنب لفت الأنظار حينما دخلت حافلة تقله مكان مراسم تجنيده العسكري في مدينة وونجو.وقال المغني، واسمه الحقيقي جونج هو سوك أمس الاثنين في منشور على منصة المعجبين ويفيرس مرفقا صورة لنفسه وهو حليق الرأس "سأعود لاحقا".وجيه هوب (29 عاما) هو ثاني عضو في الفرقة، التي تحظي بشعبية كبيرة، يبدأ خدمة التجنيد بعد جين الأكبر سنا والذي بدأ خدمته العسكرية في كانون الأول.ويجب أن يخدم جميع الرجال الأصحاء في كوريا الجنوبية، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، في الجيش لمدة تتراوح بين 18 و21 شهرا.وحظي التجنيد العسكري لأعضاء فرقة بي.تي.إس بمتابعة كبيرة ليس فقط من المعجبين ولكن أيضا من السياسيين في كوريا الجنوبية، وطرح بعض المشرعين فكرة إعفاء أعضاء الفرقة من التجنيد للسماح لهم بمواصلة نشاطهم الفني بدلا من ذلك.ومع ذلك، قالت الوكالة التي تدير شؤون الفرقة العام الماضي إن جميع الأعضاء يخططون لإكمال الخدمة العسكرية بحلول عام 2025.