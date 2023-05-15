نجم "طاش ما طاش".. وفاة فنان سعودي شهير

واشتهر الحيان في السعودية بالأدوار الكوميدية في المسلسلات الدرامية، حيث يعد من أبرز منتجي الأعمال السعودية الفنية بجانب كونه رمز من رموز الكوميديا في الدراما السعودية.ولد الفنان فهد بن محمد بن ناصر الحيان في 22 مارس 1971، متزوج وله ثلاثة أولاد، كانت الفرصة الأولى التي تمكن من خلالها من عرض موهبته في جمعية الثقافة والفنون، وانتهت مقابلته بالنجاح، وطلب منه الفنان ناصر القصبي المشاركة معه في مسلسله الكوميدي الشهير طاش ما طاش، فبدأ بالظهور في الموسم الثاني منه، واستطاع بخفة لفت الأنظار إليه، رغم أن دوره كان ثانوياً، فكانت بداية شهرته الواسعة وتعرف عليه الجمهور في المملكة العربية السعودية.‏‎ثم توجه الفنان فهد إلى الإنتاج خلال عام 2006، في الوقت الذي شعر فيه انه مؤهل للانتاج، حيث أنه أقدم على انتاج مسلسل خليجي كامل، وأنتج مسلسل "غشمشم"، عمل فيه بدور مميز وهو دور البطولة، الذي جسده على مدار ستة أجزاء، شاركته الفنانة هيا الشعبي البطولة في خمسة أجزاء.ويذكر أن الفنان أعلن اعتزاله في عام 2014، وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة للجمهور، وتساءل العديد منهم عن السبب، ليعود الفنان مرة أخرى ويعتذر عما بدر منه، وصرح أن سبب الاعتزال هو أنه يتعرض للاهمال من هيئة الفن السعودية وأن زملاؤه في الوسط يعاملونه معاملة سيئة، ولكنه عاد الى العمل الفني وقدم العديد من الأعمال الفنية.