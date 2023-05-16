"شيخ الكار".. وفاة المخرج السوري هشام شربتجي

بدوره نعى فرع دمشق لنقابة الفنانين وفاة المخرج القدير هشام شربتجي دون أن ينشر أي تفاصيل عن الدفن ومراسم التشييع.ونقل بعض الفنانين تعازيهم لابنته المخرجة رشا شربتجي، وكتبوا منشورات معزية منهم الفنان سيف الدين سبيعي حيث كتب: “المعلم.. هشام شربتجي.. لترقد بسلام.. وداعاً.. الرحمة لروحك الطيبة”.كما كتب الفنان عاصم حواط: "وداعاً المخرج القدير شيخ الكار هشام شربتجي لروحك الرحمة و المغفرة ولنا ولذويك الصبر و السلوان".وكتب المخرج مثنى صبح: "المخرج هشام شربتجي.. وداعاً".المخرج السوري هشام شربتجي من مواليد دمشق يعد من مؤسسي نهضة الدراما السورية، وعمل مخرجاً لسلسلة مرايا مع الفنان ياسر العظمة حتى عام 1991 ثم أخرج العديد من الأعمال الباقية في الذاكرة مثل يوميات مدير عام، سلسلة عيلة نجوم، يوميات جميل وهناء، بطل من هذا الزمان، أحلام أبو الهنا، أسرار المدينة، رجال تحت الطربوش، المفتاح وغيرها من الأعمال.