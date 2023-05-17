هاشتاك "نجوى كرم زعلك صعب" يتصدر تويتر.. ما قصتها؟

السومرية نيوز – فن وثقافة



تصدرت جملة "نجوى كرم زعلك صعب" منصة تويتر خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ان طرحت شمس الأغنية اللبنانية الفنانة نجوى كرم أحدث أعمالها الغنائية من ألبوم "كاريزما" اغنية "زعلك صعب".

وتداول مدونو مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الهاشتاك "نجوى كرم زعلك صعب"، تعبيراً عن اعجابهم بالأغنية التي طرحتها الفنانة نجوى كرم.



ونشرت نجوى على حساباتها الرسمية فيديو الاغنية وعلقت عليها، "صار الوقت لنسمع سوا الأغنية رقم 5 من ألبوم كاريزما نجوى كرم زعلك صعب".