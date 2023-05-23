مهرجان القاهرة السينمائي يرد على مناشدة منة شلبي لتكريم عبلة كامل

وجاء بيان القاهرة السينمائي ردًّا على مناشدة للفنانة منة شلبي طالبت فيها بتكريم مواطنتها الفنانة عبلة كامل في دورة المهرجان المقبلة، فيما وصفتها في منشور بـ"الأسطورة العظيمة".ولفتت الإدارة إلى أن "لا مانع لديها في ذلك"، لكن الفنانة عبلة كامل هي التي ترفض الظهور، وسبق أن امتنعت في وقت سابق عن ذلك.وأوضح نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، أن المهرجان حاول في وقت سابق تكريم الفنانة عبلة، لكنها رفضت دون معرفة الأسباب، مبينًا أنها لا تحبذ الظهور على الساحة كثيرًا، ومعلقًا: "علينا احترام رغبتها ومينفعش نضغط على حد".وكانت الفنانة المصرية منة شلبي وجهت، عبر حسابها في تويتر، مناشدة إلى مهرجان القاهرة، تطلب من إدارته تكريم مواطنتها عبلة كامل تقديرًا لها على مسيرتها الفنية.وكتبت في تغريدة عبر حسابها في موقع التواصل "تويتر": "سؤال.. السادة القائمون على مهرجان القاهرة العريق.. ألم يأن الوقت لتكريم الأستاذة العظيمة عبلة كامل.. وحتى لو مش عايزه تظهر إحنا ممتنين لمشوار عظيم وموهبة كبيرة مفيش منها اتنين".وأضافت: "أرجو قبول سؤالي وتكريم الأسطورة العظيمة صاحبة الألف وجه وكل المشاعر.. ‏ربنا يطول في عمرها".وسبق أن صرح نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، في لقاء تلفزيوني، أن ابتعاد عبلة كامل عن الفن يعود لرغبتها الشخصية، مبينا أنهم حاولوا التواصل معها والضغط عليها ولكنها كانت تجيب دائمًا: "إن شاء الله.. اللي فيه الخير يقدمه ربنا".وكشف آنذاك أنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما، لكنها ردت عليهم بالقول إنها "غير مؤهلة في الوقت الحالي"، وطلبت أن يتم تكريمها في دورات أخرى مقبلة، الأمر الذي قابلوه باحترام رغبتها.وقال "زكي": "عبلة كامل قررت الابتعاد عن الفن، لو تعبانة أكيد كانت قالت لي، وقلت لها ترجع عشان خاطري.. قالت لي مش حابه وخاطرك على عيني".وأوضح: "هي اتخذت قرارها، وهي من زمان عندها قناعات في حياتها من أيام المعهد، وقد تعود بعد فترة، لكن ليس لدينا ما نخفيه".ونفى ما أشيع في حينها أنها ابتعدت عن التمثيل تأثرًا بوفاة طليقها الفنان محمود الجندي، مؤكدًا: "غير حقيقي.. ولكن هي لديها قناعات في حياتها أو ظروف خاصة بعائلتها، لذلك قررت الابتعاد".